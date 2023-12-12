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Лига чемпионов12 декабря 2023, 21:10 | Обновлено 12 декабря 2023, 21:14
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Боруссия Д – ПСЖ, Ньюкасл – Милан и другие матчи ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE
13 декабря пройдут поединки 6-го тура Лиги чемпионов
12 декабря 2023, 21:10 | Обновлено 12 декабря 2023, 21:14
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Вечером 13 декабря пройдут заключительные матчи 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
🏆 Лига чемпионов. 6-й тур. 13 декабря
- 19:45. РБ Лейпциг – Янг Бойз
- 19:45. Црвена Звезда – Манчестер Сити
- 22:00. Антверпен – Барселона
- 22:00. Атлетико – Лацио
- 22:00. Боруссия Дортмунд – ПСЖ
- 22:00. Ньюкасл – Милан
- 22:00. Порту – Шахтер Донецк
- 22:00. Селтик – Фейеноорд
Видеотрансляция матчей проводится видеосервисом MEGOGO
19:45. РБ Лейпциг – Янг Бойз
19:45. Црвена Звезда – Манчестер Сити
22:00. Антверпен – Барселона
22:00. Атлетико – Лацио
22:00. Боруссия Дортмунд – ПСЖ
22:00. Ньюкасл – Милан
22:00. Порту – Шахтер Донецк
22:00. Селтик – Фейеноорд
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