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Лига Чемпионов
Боруссия Д
13.12.2023 22:00 - : -
ПСЖ
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Лига чемпионов
12 декабря 2023, 21:10 | Обновлено 12 декабря 2023, 21:14
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0

Боруссия Д – ПСЖ, Ньюкасл – Милан и другие матчи ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE

13 декабря пройдут поединки 6-го тура Лиги чемпионов

12 декабря 2023, 21:10 | Обновлено 12 декабря 2023, 21:14
101
0
Боруссия Д – ПСЖ, Ньюкасл – Милан и другие матчи ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Боруссия Дортмунд – ПСЖ

Вечером 13 декабря пройдут заключительные матчи 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

🏆 Лига чемпионов. 6-й тур. 13 декабря

  • 19:45. РБ Лейпциг – Янг Бойз
  • 19:45. Црвена Звезда – Манчестер Сити
  • 22:00. Антверпен – Барселона
  • 22:00. Атлетико – Лацио
  • 22:00. Боруссия Дортмунд – ПСЖ
  • 22:00. Ньюкасл – Милан
  • 22:00. Порту – Шахтер Донецк
  • 22:00. Селтик – Фейеноорд

Видеотрансляция матчей проводится видеосервисом MEGOGO

19:45. РБ Лейпциг – Янг Бойз

19:45. Црвена Звезда – Манчестер Сити

22:00. Антверпен – Барселона

22:00. Атлетико – Лацио

22:00. Боруссия Дортмунд – ПСЖ

22:00. Ньюкасл – Милан

22:00. Порту – Шахтер Донецк

22:00. Селтик – Фейеноорд

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РБ Лейпциг Янг Бойз Црвена Звезда Манчестер Сити Антверпен Барселона Атлетико Мадрид Лацио Боруссия Дортмунд ПСЖ Ньюкасл Милан Порту Фейеноорд Лига чемпионов смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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