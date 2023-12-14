13 декабря состоялся последний матч 6-го тура Лиги чемпионов в группе Е между командами «Селтик» и «Фейеноорд». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Лига чемпионов. 13 декабря

Группа Е. 6-й тур

Селтик – Фейеноорд – 2:1



Голы: Пальма, 33 (пен.), Лагербильке, 90+1 – Минтех, 82

Видео голов и обзор матча: