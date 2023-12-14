Лига чемпионов14 декабря 2023, 02:25 |
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Селтик – Фейеноорд – 2:1. Лиссабонские львы vs Гордость Юга. Видео голов
Смотрите видеообзор матча последнего 6-го тура ЛЧ в группе H
14 декабря 2023, 02:25 |
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13 декабря состоялся последний матч 6-го тура Лиги чемпионов в группе Е между командами «Селтик» и «Фейеноорд». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
Лига чемпионов. 13 декабря
Группа Е. 6-й тур
Селтик – Фейеноорд – 2:1
Голы: Пальма, 33 (пен.), Лагербильке, 90+1 – Минтех, 82
Видео голов и обзор матча:
События матча
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Густав Лагербильке (Селтик).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Янкуба Минте (Фейеноорд).
33’
ГОЛ ! С пенальти забил Луис Пальма (Селтик).
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