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Лига Чемпионов
Селтик
13.12.2023 22:00 – FT 2 : 1
Фейеноорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
14 декабря 2023, 02:25 |
22
0

Селтик – Фейеноорд – 2:1. Лиссабонские львы vs Гордость Юга. Видео голов

Смотрите видеообзор матча последнего 6-го тура ЛЧ в группе H

14 декабря 2023, 02:25 |
22
0
Селтик – Фейеноорд – 2:1. Лиссабонские львы vs Гордость Юга. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

13 декабря состоялся последний матч 6-го тура Лиги чемпионов в группе Е между командами «Селтик» и «Фейеноорд». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Лига чемпионов. 13 декабря

Группа Е. 6-й тур

Селтик – Фейеноорд – 2:1

Голы: Пальма, 33 (пен.), Лагербильке, 90+1 – Минтех, 82

Видео голов и обзор матча:

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Густав Лагербильке (Селтик).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Янкуба Минте (Фейеноорд).
33’
ГОЛ ! С пенальти забил Луис Пальма (Селтик).
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Селтик Фейеноорд Лига чемпионов видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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