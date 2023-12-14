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Лига Чемпионов
Атлетико Мадрид
13.12.2023 22:00 – FT 2 : 0
Лацио
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Лига чемпионов
14 декабря 2023, 00:20 | Обновлено 14 декабря 2023, 01:00
142
0

Селтик хлопнул дверью в игре с Фейеноордом, Атлетико выиграл у Лацио в ЛЧ

13 декабря состоялись матчи 6-го главного еврокубкового турнира

14 декабря 2023, 00:20 | Обновлено 14 декабря 2023, 01:00
142
0
Селтик хлопнул дверью в игре с Фейеноордом, Атлетико выиграл у Лацио в ЛЧ

13 декабря состоялись матчи 6-го тура Лиги чемпионов.

В группе Е последние поединки были чистой формальностью. Единственная интрига могла бы быть в игре «Атлетико» – «Лацио», где итальянцы при победе стали бы первыми.

Однако испанский коллектив выиграл со счетом 2:0 благодаря голам Антуана Гризманна и Самуэля Лино.

В параллельном матча квартета «Селтик» обыграл «Фейеноорд» 2:1, но эта игра ничего не решала. С 3-й строчки из группы в ЛЕ отправился нидерландский клуб, а шотландцы с 4 пунктами стали четвертыми.

Лига чемпионов. 13 декабря

Группа Е. 6-й тур

Атлетико – Лацио – 2:0
Голы: Гризманн, 6, Лино, 51

Селтик – Фейеноорд – 2:1
Голы: Пальма, 33 (пен.), Лагербильке, 90+1 – Минтех, 82

Таблица группы Е

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Фейеноорд Селтик Лацио Атлетико Мадрид Лига чемпионов
Источник Sport.ua
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