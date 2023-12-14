Селтик хлопнул дверью в игре с Фейеноордом, Атлетико выиграл у Лацио в ЛЧ
13 декабря состоялись матчи 6-го главного еврокубкового турнира
13 декабря состоялись матчи 6-го тура Лиги чемпионов.
В группе Е последние поединки были чистой формальностью. Единственная интрига могла бы быть в игре «Атлетико» – «Лацио», где итальянцы при победе стали бы первыми.
Однако испанский коллектив выиграл со счетом 2:0 благодаря голам Антуана Гризманна и Самуэля Лино.
В параллельном матча квартета «Селтик» обыграл «Фейеноорд» 2:1, но эта игра ничего не решала. С 3-й строчки из группы в ЛЕ отправился нидерландский клуб, а шотландцы с 4 пунктами стали четвертыми.
Лига чемпионов. 13 декабря
Группа Е. 6-й тур
Атлетико – Лацио – 2:0
Голы: Гризманн, 6, Лино, 51
Селтик – Фейеноорд – 2:1
Голы: Пальма, 33 (пен.), Лагербильке, 90+1 – Минтех, 82
Таблица группы Е
¡PRIMEROS DE GRUPO! 🔥 pic.twitter.com/g8ugDhLMqQ— Atlético de Madrid (@Atleti) December 13, 2023
A well deserved win at Paradise! 🙌#CelticFeyenoord | #UCL | #COYBIG🍀 pic.twitter.com/vmot68bD2G— Celtic Football Club (@CelticFC) December 13, 2023
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