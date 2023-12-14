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Лига Чемпионов
Ньюкасл
13.12.2023 22:00 – FT 1 : 2
Милан
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Лига чемпионов
14 декабря 2023, 04:09 |
66
0

Ньюкасл – Милан – 1:2. Сороки пролетели мимо евровесны. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча последнего 6-го тура ЛЧ в группе F

14 декабря 2023, 04:09 |
66
0
Ньюкасл – Милан – 1:2. Сороки пролетели мимо евровесны. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

13 декабря состоялся матч последнего 6-го тура Лиги чемпионов в группе F между командами «Ньюкасл» и «Милан». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу итальянского клуба.

Благодаря этой победе гости вышли в Лигу Европы, заняв 3-е место в квартете с 8 очками. «Сороки» расположились на последней 4-й позиции с 5 пунктами.

Лига чемпионов. 13 декабря

Группа F. 6-й тур

Ньюкасл – Милан – 1:2

Голы: Жоэлинтон, 33 – Пулишич, 59, Чуквуезе, 84

Видео голов и обзор матча:

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Самуэль Чуквуезе (Милан).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Пулишич (Милан).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Жоэлинтон (Ньюкасл).
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Ньюкасл Милан Лига чемпионов видео голов и обзор Кристиан Пулишич Жоэлинтон Самуэль Чуквуезе
Источник Sport.ua
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