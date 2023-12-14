13 декабря состоялся матч последнего 6-го тура Лиги чемпионов в группе F между командами «Ньюкасл» и «Милан». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу итальянского клуба.

Благодаря этой победе гости вышли в Лигу Европы, заняв 3-е место в квартете с 8 очками. «Сороки» расположились на последней 4-й позиции с 5 пунктами.

Лига чемпионов. 13 декабря

Группа F. 6-й тур

Ньюкасл – Милан – 1:2

Голы: Жоэлинтон, 33 – Пулишич, 59, Чуквуезе, 84

Видео голов и обзор матча: