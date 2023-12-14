Лига чемпионов14 декабря 2023, 04:09 |
66
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Ньюкасл – Милан – 1:2. Сороки пролетели мимо евровесны. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча последнего 6-го тура ЛЧ в группе F
14 декабря 2023, 04:09 |
66
0
13 декабря состоялся матч последнего 6-го тура Лиги чемпионов в группе F между командами «Ньюкасл» и «Милан». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу итальянского клуба.
Благодаря этой победе гости вышли в Лигу Европы, заняв 3-е место в квартете с 8 очками. «Сороки» расположились на последней 4-й позиции с 5 пунктами.
Лига чемпионов. 13 декабря
Группа F. 6-й тур
Ньюкасл – Милан – 1:2
Голы: Жоэлинтон, 33 – Пулишич, 59, Чуквуезе, 84
Видео голов и обзор матча:
События матча
84’
ГОЛ ! Мяч забил Самуэль Чуквуезе (Милан).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Пулишич (Милан).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Жоэлинтон (Ньюкасл).
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