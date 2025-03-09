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Украина. Премьер лига
09 марта 2025, 12:27 |
171
1

Эмоции улягутся? Засуха не будет увольнять из Колоса всех менеджеров

Президент клуба отсутствовал на последнем матче команды

09 марта 2025, 12:27 |
171
1
Эмоции улягутся? Засуха не будет увольнять из Колоса всех менеджеров
ФК Колос. Андрей Засуха

Как стало известно Sport.ua, сообщения об увольнении всех топ-менеджеров ФК «Колос» после поражения в 20 туре УПЛ от «Александрии» пока что не официальные.

По имеющейся информации, официального приказа президента ФК Андрея Засухи, который отсутствовал на матче против «Александрии», еще нет и, скорее всего, когда эмоции улягутся, то на дверь будет указано далеко не всем. Хотя что касается тренерского штаба Александра Поздеева, то в отношении него решение уже окончательное, хотя и было передано уже экс-главному тренеру президентом клуба не лично.

Сейчас футболисты «Колоса» занимают 12 место в УПЛ, набрав 18 очков и завтра начнут подготовку к календарному поединку с ЛНЗ, который состоится 16 марта.

Ранее сообщалось, что президент «Колоса» Андрей Засуха уволил весь тренерский штаб и менеджеров клуба.

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Источник: Чемпион мира из Динамо переберется в другой клуб УПЛ
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Андрей Засуха Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд отставка Александрия Колос - Александрия Александр Поздеев
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Andromed
ну щоб звільнити всіх своїх менеджерів треба мати хорошу заміну для них, напевно він це зрозумів і вирішив не спішити
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