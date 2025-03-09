Эмоции улягутся? Засуха не будет увольнять из Колоса всех менеджеров

Как стало известно Sport.ua, сообщения об увольнении всех топ-менеджеров ФК «Колос» после поражения в 20 туре УПЛ от «Александрии» пока что не официальные.

По имеющейся информации, официального приказа президента ФК Андрея Засухи, который отсутствовал на матче против «Александрии», еще нет и, скорее всего, когда эмоции улягутся, то на дверь будет указано далеко не всем. Хотя что касается тренерского штаба Александра Поздеева, то в отношении него решение уже окончательное, хотя и было передано уже экс-главному тренеру президентом клуба не лично.

Сейчас футболисты «Колоса» занимают 12 место в УПЛ, набрав 18 очков и завтра начнут подготовку к календарному поединку с ЛНЗ, который состоится 16 марта.

Ранее сообщалось, что президент «Колоса» Андрей Засуха уволил весь тренерский штаб и менеджеров клуба.