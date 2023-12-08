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  4. ВИДЕО. Карате Зинченко хуже бисиклеты. Назван лучший гол АПЛ в ноябре
Англия
08 декабря 2023, 15:48 | Обновлено 08 декабря 2023, 16:00
1057
0

ВИДЕО. Карате Зинченко хуже бисиклеты. Назван лучший гол АПЛ в ноябре

Результативный удар Гарначо может стать самым красивым и за целый год

08 декабря 2023, 15:48 | Обновлено 08 декабря 2023, 16:00
1057
0
ВИДЕО. Карате Зинченко хуже бисиклеты. Назван лучший гол АПЛ в ноябре
Getty Images/Global Images Ukraine. Гол Алехандро Гарначо

Гол полузащитника «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо признан лучшим по итогам ноября в английской Премьер-лиги.

Напомним, аргентинец в матче с «Эвертоном» классно замкнул навес с правого фланга, сложившись и ударом бисиклетой отправив мяч под перекладину ворот «ирисок». Этот гол болельщики и специалисты уже успели окрестить лучшим не только по итогам месяца, но и всего года.

Отметим, что в голосовании красавец-гол Гарначо опередил результативный удар украинца Зинченко в поединке с «Бернли» (3:1), когда наш соотечественник в стиле карате поставил финальную точку в матче.

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Алехандро Гарначо лучший гол Александр Зинченко Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Twitter
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