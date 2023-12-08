ВИДЕО. Карате Зинченко хуже бисиклеты. Назван лучший гол АПЛ в ноябре
Результативный удар Гарначо может стать самым красивым и за целый год
Гол полузащитника «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо признан лучшим по итогам ноября в английской Премьер-лиги.
Напомним, аргентинец в матче с «Эвертоном» классно замкнул навес с правого фланга, сложившись и ударом бисиклетой отправив мяч под перекладину ворот «ирисок». Этот гол болельщики и специалисты уже успели окрестить лучшим не только по итогам месяца, но и всего года.
Отметим, что в голосовании красавец-гол Гарначо опередил результативный удар украинца Зинченко в поединке с «Бернли» (3:1), когда наш соотечественник в стиле карате поставил финальную точку в матче.
A goal to watch over, and over, and over again. 🍿— Premier League (@premierleague) December 8, 2023
And then again! @budfootball | @ManUtd pic.twitter.com/TkChwutfI5
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