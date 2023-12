ВИДЕО. Карате Зинченко хуже бисиклеты. Назван лучший гол АПЛ в ноябре

Гол полузащитника «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо признан лучшим по итогам ноября в английской Премьер-лиги.

Напомним, аргентинец в матче с «Эвертоном» классно замкнул навес с правого фланга, сложившись и ударом бисиклетой отправив мяч под перекладину ворот «ирисок». Этот гол болельщики и специалисты уже успели окрестить лучшим не только по итогам месяца, но и всего года.

Отметим, что в голосовании красавец-гол Гарначо опередил результативный удар украинца Зинченко в поединке с «Бернли» (3:1), когда наш соотечественник в стиле карате поставил финальную точку в матче.

A goal to watch over, and over, and over again. 🍿



And then again! @budfootball | @ManUtd pic.twitter.com/TkChwutfI5