Англия11 ноября 2023, 18:41 | Обновлено 11 ноября 2023, 18:48
7024
17
ВИДЕО. Шикарный удар! Александр Зинченко забил первый гол в этом сезоне
Украинец забил Бернли
11 ноября 2023, 18:41 | Обновлено 11 ноября 2023, 18:48
7024
17
Сегодня, 11 ноября, происходит матч 12-го тура АПЛ в котором «Арсенал» принимает «Бернли».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
По состоянию на 80-ю минуту счет в матче 3:1 в пользу хозяев.
На 74-й минуте гол провел защитник «канониров» Александр Зинченко, успешно добивший мяч в ворота после розыгрыша углового. Для украинца это первый гол в этом сезоне за «Арсенал».
ВИДЕО. Шикарный удар! Александр Зинченко забил первый гол в этом сезоне
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 ноября 2023, 05:44 12
Украинец готовится к матчу с чемпионами
Футбол | 11 ноября 2023, 11:18 7
Украинец решил окончательно покинуть «Реал»
Футбол | 11.11.2023, 11:36
Футбол | 11.11.2023, 18:17
Футбол | 11.11.2023, 17:10
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.11.2023, 06:35 107
10.11.2023, 06:20 4
10.11.2023, 14:30 35
09.11.2023, 19:44 19
09.11.2023, 16:19 1
09.11.2023, 19:23
10.11.2023, 15:30 143
11.11.2023, 06:37 1
Зинченко в Арсенале настолько крут, что режиссер выискал его жену на стадионе и вставил в трансляцию ее реакцию на гол.
Кииииияяя і гол😁😁👏