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  4. ВИДЕО. Шикарный удар! Александр Зинченко забил первый гол в этом сезоне
Англия
11 ноября 2023, 18:41 | Обновлено 11 ноября 2023, 18:48
7024
17

ВИДЕО. Шикарный удар! Александр Зинченко забил первый гол в этом сезоне

Украинец забил Бернли

11 ноября 2023, 18:41 | Обновлено 11 ноября 2023, 18:48
7024
17
ВИДЕО. Шикарный удар! Александр Зинченко забил первый гол в этом сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 11 ноября, происходит матч 12-го тура АПЛ в котором «Арсенал» принимает «Бернли».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

По состоянию на 80-ю минуту счет в матче 3:1 в пользу хозяев.

На 74-й минуте гол провел защитник «канониров» Александр Зинченко, успешно добивший мяч в ворота после розыгрыша углового. Для украинца это первый гол в этом сезоне за «Арсенал».

ВИДЕО. Шикарный удар! Александр Зинченко забил первый гол в этом сезоне

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Источник Sport.ua
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Комментарии 19
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micha(ZAKARPATTJA)
Спорт ua, як же ви достали із своїм телеграмом.
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+18
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Lvivian
прорвало наших, сьогодні ще лунін повинен забити 
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+14
Показать Скрыть 2 ответа
Максим Максимов
Гол реально топ. Це якийсь Зінаїд Зідан) 
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+12
micha(ZAKARPATTJA)
Молодці наші. Тиждень український
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+12
Octopus
Хренасе,
Зинченко в Арсенале настолько крут, что режиссер выискал его жену на стадионе и вставил в трансляцию ее реакцию на гол.
Ответить
+7
Показать Скрыть 3 ответа
Gargantua
да как красиво
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+3
AK.228
Красава Сашко!!
Кииииияяя і гол😁😁👏
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+2
Микола Захарченко
Італійці нервово шукають лікаря , який би знайшов причину відміни матчу з Україною ))  А , якщо серйозно то наші хлопці підходять у чудовій формі до важливого матчу за вихід на Євро .
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+1
Александр Ад
замість відео- посилання....
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+1
anacreon
Зіна забиває рідко, але голи всі веселі.Перший був як три-очковий у баскетболі.  Другий був як у більярдну лузу.  Третій як у каратиста.  Сидіння на лавці допомогло йому переосмислити свою гру і зробити висновки, що треба згадати, як грав минулого сезону.
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0
Swed
Так он же добил, а не забил.)
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-5
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