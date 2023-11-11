Сегодня, 11 ноября, происходит матч 12-го тура АПЛ в котором «Арсенал» принимает «Бернли».

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По состоянию на 80-ю минуту счет в матче 3:1 в пользу хозяев.

На 74-й минуте гол провел защитник «канониров» Александр Зинченко, успешно добивший мяч в ворота после розыгрыша углового. Для украинца это первый гол в этом сезоне за «Арсенал».



ВИДЕО. Шикарный удар! Александр Зинченко забил первый гол в этом сезоне