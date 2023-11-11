АРТЕТА: «Зинченко – первый на мяче. Поэтому он забивает, вот что нам нужно»
Наставник «Арсенала» – про игру Александра в матче 12-го тура АПЛ против «Бернли»
11 ноября состоялся матч 12-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Бернли». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «канониров».
Украинский защитник хозяев Александр Зинченко вышел на поле с первых минут и провел весь поединок. На 74-й украинец забил супергол, оформив 3-й мяч для «Арсенала».
После завершения встречи наставник «Арсенала» Микель Артета прокомментировал игру украинского футболиста:
«Я очень счастлив с ним. Я думаю, что решающее значение имеют подвижность и угроза, которые он дает. Он продвигает мяч, дает пространство, которое он занимает и которое становится доступным для других игроков, особенно в матчах с такими командами.
Его оборонительная роль мне сегодня очень понравилась, насколько преданным он был в каждом действии в защите. Забитый им гол – действительно хороший пример того, как он живет игрой, когда мяч находится далеко от него. Он первый на мяче всегда, вот почему он забивает гол, вот что нам от него нужно».
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