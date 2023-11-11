11 ноября на «Эмирейтс» пройдет матч 12-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Арсенал» встретится с «Бернли». Старт поединка намечен на 17:00 по киевскому времени.

Арсенал

Команда в прошлом сезоне совершила невероятный рывок, в виде подъема на 2-е итоговое место. И сейчас перед канонирами стоят 2 основные задачи. Во-первых, долгожданное возвращение в Лигу чемпионов, под которую выделили 100 миллионов на Райса, и купили ряд других новичков, нужно было оформить триумфальным шествием. У англичан неплохо получается, правда, без осечки с Лансом не обошлось. Во-вторых, на внутренней арене красно-белые пытаются закрепиться на завоеванных позициях. И это в целом удавалось. Да, в Кубке Лиги быстро вылетели, проиграв 1:3 Вест Хэму. Но зато взяли трофей, обыграв по пенальти Манчестер Сити. И, главное, в АПЛ стартовали с затяжной беспроигрышной серии. Которую со скандалом закончил Ньюкасл, победив в прошлом туре 1:0 за счет гола, споры о котором длятся и сейчас.

Бернли

Клуб, вылетев в 2022-м году из Премьер-Лиги, решил сделать не самую очевидную ставку на Венсана Компани. Но бельгиец блестяще проявил себя в первый год после возвращения на Туманный Альбион, уже в роли тренера, досрочно вернув новых подопечных из Чемпионшипа, еще и в кубке неплохо проявив себя. Вот только, при всех заслугах, уже к ноябрю молодой специалист оказался в числе фаворитов на отставку. Что и неудивительно, ведь выиграли у другого новичка, Лутона, да с Ноттингем Форест разделили очки. Заодно и в Кубке Лиги все закончилось поражением 0:3 от Эвертона. Ничего не получилось и с Кристал Пэлас, разве что там пропустили на гол меньше, в середине первого и в конце второго тайма.

Статистика личных встреч

Любопытно, но в 5 крайних очных поединках наблюдается равенство. Стороны выиграли по 1-му разу, трижды сыграв вничью.

Прогноз

Букмекерские конторы закономерно не верят напрочь в гостей. Те так и не нашли какие-то аргументы на уровне АПЛ - ставим на победу Зинченко и компании с форой -2,0 голов (коэффициент - 1,94).