Англия11 ноября 2023, 20:37 |
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Арсенал – Бернли – 3:1. Бастард футбола и каратэ от Зинченко. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 12-го тура АПЛ
11 ноября 2023, 20:37 |
2321
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11 ноября состоялся матч 12-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Бернли». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «канониров».
Украинский защитник хозяев Александр Зинченко вышел на поле с первых минут и провел весь поединок. На 74-й украинец забил супергол, оформив 3-й мяч для «Арсенала».
АПЛ. 12-й тур. 11 ноября
Арсенал – Бернли – 3:1
Голы: Троссард, 45+1, Салиба, 57, Зинченко, 74 – Браунхилл, 54
Удаление: Виейра, 83
Видео голов и обзор матча:
События матча
83’
Фабиу Виейра (Арсенал) получает красную карточку.
74’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Зинченко (Арсенал).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Вильям Салиба (Арсенал).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Джош Браунхилл (Бёрнли).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Арсенал).
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