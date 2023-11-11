Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал – Бернли – 3:1. Бастард футбола и каратэ от Зинченко. Видео голов
Чемпионат Англии
Арсенал
11.11.2023 17:00 – FT 3 : 1
Бёрнли
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
11 ноября 2023, 20:37 |
2321
0

Арсенал – Бернли – 3:1. Бастард футбола и каратэ от Зинченко. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 12-го тура АПЛ

11 ноября 2023, 20:37 |
2321
0
Арсенал – Бернли – 3:1. Бастард футбола и каратэ от Зинченко. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

11 ноября состоялся матч 12-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Бернли». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «канониров».

Украинский защитник хозяев Александр Зинченко вышел на поле с первых минут и провел весь поединок. На 74-й украинец забил супергол, оформив 3-й мяч для «Арсенала».

АПЛ. 12-й тур. 11 ноября

Арсенал – Бернли – 3:1

Голы: Троссард, 45+1, Салиба, 57, Зинченко, 74 – Браунхилл, 54

Удаление: Виейра, 83

Видео голов и обзор матча:

События матча

83’
Фабиу Виейра (Арсенал) получает красную карточку.
74’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Зинченко (Арсенал).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Вильям Салиба (Арсенал).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Джош Браунхилл (Бёрнли).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Арсенал).
По теме:
Кто получил 9.2? Названа оценка Забарного за матч АПЛ Борнмут – Ньюкасл
Ворскла – Оболонь – 1:0. Пенальти решил судьбу матча. Видео голов, обзор
АРТЕТА: «Зинченко – первый на мяче. Поэтому он забивает, вот что нам нужно»
Арсенал Лондон Бернли Арсенал - Бернли видео голов и обзор Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Александр Зинченко Леандро Троссард Вильям Салиба
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, кто будет помогать Ковалю в Заре в ближайшее время
Футбол | 11 ноября 2023, 21:55 0
Стало известно, кто будет помогать Ковалю в Заре в ближайшее время
Стало известно, кто будет помогать Ковалю в Заре в ближайшее время

«Заря» провела первую тренировку с новым тренером

Зарю накрыл хаос. Как два авантюрных решения разрушили бронзовую команду
Футбол | 11 ноября 2023, 12:25 21
Зарю накрыл хаос. Как два авантюрных решения разрушили бронзовую команду
Зарю накрыл хаос. Как два авантюрных решения разрушили бронзовую команду

Участник еврокубков застрял в зоне переходных матчей в родной УПЛ, и вновь меняет тренера…

Начало матча Полесье – Металлист 1925 отложено из-за воздушной тревоги
Футбол | 11.11.2023, 15:17
Начало матча Полесье – Металлист 1925 отложено из-за воздушной тревоги
Начало матча Полесье – Металлист 1925 отложено из-за воздушной тревоги
ВИДЕО. Во втором матче подряд! Миколенко забил на первой минуте
Футбол | 11.11.2023, 17:10
ВИДЕО. Во втором матче подряд! Миколенко забил на первой минуте
ВИДЕО. Во втором матче подряд! Миколенко забил на первой минуте
Команда первенства района. Тренер Порту жестко прошелся по Шахтеру
Футбол | 11.11.2023, 11:36
Команда первенства района. Тренер Порту жестко прошелся по Шахтеру
Команда первенства района. Тренер Порту жестко прошелся по Шахтеру
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Откровения Луческу, у Зари снова новый тренер, серебро Харлан
Откровения Луческу, у Зари снова новый тренер, серебро Харлан
11.11.2023, 06:37 1
Другие виды
Лига чемпионов Азии. Кто выиграет группы: турнирные таблицы после 4-го тура
Лига чемпионов Азии. Кто выиграет группы: турнирные таблицы после 4-го тура
09.11.2023, 20:34
Футбол
Тренер Жироны: «Мы сделали на Довбика ставку, потому что он отличный игрок»
Тренер Жироны: «Мы сделали на Довбика ставку, потому что он отличный игрок»
09.11.2023, 16:28 7
Футбол
ВИДЕО. Довбик с паса Цыганкова сравнял счет в матче против Райо Вальекано
ВИДЕО. Довбик с паса Цыганкова сравнял счет в матче против Райо Вальекано
11.11.2023, 15:45 40
Футбол
«Не летаем в облаках». Тренер Жироны поставил перед командой новую цель
«Не летаем в облаках». Тренер Жироны поставил перед командой новую цель
10.11.2023, 13:50 2
Футбол
Бриггс назвал супертяжа, который мог бы победить любого бойца любой эпохи
Бриггс назвал супертяжа, который мог бы победить любого бойца любой эпохи
10.11.2023, 10:40 10
Бокс
Вот это поворот. Зима близко: Шахтеру придется играть еврокубки в январе
Вот это поворот. Зима близко: Шахтеру придется играть еврокубки в январе
11.11.2023, 06:35 106
Футбол
Усик – 3-й в рейтинге лучших боксеров от ESPN. На каком месте Фьюри?
Усик – 3-й в рейтинге лучших боксеров от ESPN. На каком месте Фьюри?
09.11.2023, 19:23
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем