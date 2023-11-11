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11 ноября 2023, 19:05 | Обновлено 11 ноября 2023, 19:08
6759
6

Победа Арсенала с топ-голом Зинченко, Эвертон с мячом Миколенко взял 3 очка

11 ноября состоялись матч 12-го тура АПЛ

11 ноября 2023, 19:05 | Обновлено 11 ноября 2023, 19:08
6759
6
Победа Арсенала с топ-голом Зинченко, Эвертон с мячом Миколенко взял 3 очка
Getty Images/Global Images Ukraine

11 ноября состоялись матчи 12-го тура АПЛ.

«Эвертон» в гостях обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 3:2. Счет в игре на 1-й минуте открыл украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко. Для украинца это второй гол во втором поединке подряд за команду из Ливерпуля.

«Арсенал» на своем поле уверенно выиграл у «Бернли» 3:1. 3-й мяч для «канониров» забил украинец Александр Зинченко. Для Александра это 1-й гол в текущей кампании.

«Манчестер Юнайтед» дома минимально одолел «Лутон Таун» 1:0. Единственный гол на счету Виктора Линделефа.

АПЛ. 12-й тур. 11 ноября

Арсенал – Бернли – 3:1
Голы: Троссард, 45+1, Салиба, 57, Зинченко, 74 – Браунхилл, 54
Удаление: Виейра, 83

Кристал Пэлас – Эвертон – 2:3
Голы: Эзе, 5 (пен.), Эдуард, 73 – Миколенко, 1, Дукуре, 49, Гуйе, 86

Манчестер Юнайтед – Лутон Таун – 1:0
Гол: Линделеф, 59

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Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Віктор Коробка
Наші хлопці - молодці! Гарну форму набрали перед Італією.
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+7
Болела
Там ще Русин асист віддав і міг забивати, в штангу влучив.
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+6
samird
Топ-гра від Олександра. Найкращий у Арсенала. Дивлячись на гру наших сьогодні, є підозра, що десь у Ньоні у одної не дуже хорошої людини затремтіла повіка. А може і виникла потреба в зміні білизни.
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+5
anacreon
І Зіні, і Миколці пішло на користь сидіння на лавці. Тренер дав зрозуміти, що треба краще пахати і вони почали.
Їм у принципі треба частіше бити по воротах. Бо потім претензії, що статистика слаба. Хоч вони захисники і це не їхня справа забивати і паси роздавати.
Зіна видно, як в останніх матчах став частіше бити по воротах і роздавати передачі. Гол назрівав.
Бий постійно Зіна. 5 разів промажеш, на шостий заб'єш. Бо якщо не бити ніколи то  не заб'єш.
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+4
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anacreon
Футболістів часто висміюють, що от так приклався, а м'яч полетів на 10 метрів вище. Ну бо не завжди м'яч може ідеально лягнути на ногу. Але треба не звертати уваги на насмішки і далі бити. Бо одного разу лягне.
У Зіни м'яч міг куди завгодно до горобців улетіти. Але от так ліг, що такий шикарний гол.Миколенко з льоту міг другий забити. А м'яч теж міг улетіти кудись. Але прийняв рішення бити і в штангу попав.
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+1
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