Победа Арсенала с топ-голом Зинченко, Эвертон с мячом Миколенко взял 3 очка

11 ноября состоялись матчи 12-го тура АПЛ.

«Эвертон» в гостях обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 3:2. Счет в игре на 1-й минуте открыл украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко. Для украинца это второй гол во втором поединке подряд за команду из Ливерпуля.

«Арсенал» на своем поле уверенно выиграл у «Бернли» 3:1. 3-й мяч для «канониров» забил украинец Александр Зинченко. Для Александра это 1-й гол в текущей кампании.

«Манчестер Юнайтед» дома минимально одолел «Лутон Таун» 1:0. Единственный гол на счету Виктора Линделефа.

АПЛ. 12-й тур. 11 ноября

Арсенал – Бернли – 3:1

Голы: Троссард, 45+1, Салиба, 57, Зинченко, 74 – Браунхилл, 54

Удаление: Виейра, 83

Кристал Пэлас – Эвертон – 2:3

Голы: Эзе, 5 (пен.), Эдуард, 73 – Миколенко, 1, Дукуре, 49, Гуйе, 86

Манчестер Юнайтед – Лутон Таун – 1:0

Гол: Линделеф, 59

