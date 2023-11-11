Победа Арсенала с топ-голом Зинченко, Эвертон с мячом Миколенко взял 3 очка
11 ноября состоялись матч 12-го тура АПЛ
11 ноября состоялись матчи 12-го тура АПЛ.
«Эвертон» в гостях обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 3:2. Счет в игре на 1-й минуте открыл украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко. Для украинца это второй гол во втором поединке подряд за команду из Ливерпуля.
«Арсенал» на своем поле уверенно выиграл у «Бернли» 3:1. 3-й мяч для «канониров» забил украинец Александр Зинченко. Для Александра это 1-й гол в текущей кампании.
«Манчестер Юнайтед» дома минимально одолел «Лутон Таун» 1:0. Единственный гол на счету Виктора Линделефа.
АПЛ. 12-й тур. 11 ноября
Арсенал – Бернли – 3:1
Голы: Троссард, 45+1, Салиба, 57, Зинченко, 74 – Браунхилл, 54
Удаление: Виейра, 83
Кристал Пэлас – Эвертон – 2:3
Голы: Эзе, 5 (пен.), Эдуард, 73 – Миколенко, 1, Дукуре, 49, Гуйе, 86
Манчестер Юнайтед – Лутон Таун – 1:0
Гол: Линделеф, 59
Three goals and three points at Emirates Stadium 😍 pic.twitter.com/JiPDkdEoG4— Arsenal (@Arsenal) November 11, 2023
WHAT A WIN! UTFT!! pic.twitter.com/5LWtiuYWWj— Everton (@Everton) November 11, 2023
Consecutive #PL wins for the Reds 👏🔴#MUFC || #MUNLUT— Manchester United (@ManUtd) November 11, 2023
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Їм у принципі треба частіше бити по воротах. Бо потім претензії, що статистика слаба. Хоч вони захисники і це не їхня справа забивати і паси роздавати.
Зіна видно, як в останніх матчах став частіше бити по воротах і роздавати передачі. Гол назрівав.
Бий постійно Зіна. 5 разів промажеш, на шостий заб'єш. Бо якщо не бити ніколи то не заб'єш.
У Зіни м'яч міг куди завгодно до горобців улетіти. Але от так ліг, що такий шикарний гол.Миколенко з льоту міг другий забити. А м'яч теж міг улетіти кудись. Але прийняв рішення бити і в штангу попав.