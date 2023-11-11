В субботу, 12 ноября, в Манчестер прошел матч 12-го тура английской Премьер-лиги между местным «Манчестер Юнайтед» и «Лутон Таун».

Единственный гол в матче на 59-й минуте забил шведский защитник «красных дьяволов» Виктор Линделеф.

АПЛ. 12-й тур. 11 ноября 2023 г.

Манчестер Юнайтед – Лутон Таун – 1:0

Гол: Линделеф, 59.