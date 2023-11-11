11.11.2023 17:00 – FT 1 : 0
Англия11 ноября 2023, 20:15 | Обновлено 11 ноября 2023, 20:35
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Ман Юнайтед – Лутон – 1:0. Спасительный гол защитника. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 12-го тура АПЛ
11 ноября 2023, 20:15 | Обновлено 11 ноября 2023, 20:35
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В субботу, 12 ноября, в Манчестер прошел матч 12-го тура английской Премьер-лиги между местным «Манчестер Юнайтед» и «Лутон Таун».
Единственный гол в матче на 59-й минуте забил шведский защитник «красных дьяволов» Виктор Линделеф.
АПЛ. 12-й тур. 11 ноября 2023 г.
Манчестер Юнайтед – Лутон Таун – 1:0
Гол: Линделеф, 59.
События матча
59’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Линделёф (Манчестер Юнайтед).
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