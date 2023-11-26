Англия26 ноября 2023, 18:50 | Обновлено 26 ноября 2023, 19:31
1509
1
ВИДЕО. Руни, это ты? МЮ забил Эвертону супергол бисиклетой
Гарначо забил уже на 3-й минуте матча
26 ноября 2023, 18:50 | Обновлено 26 ноября 2023, 19:31
1509
1
Свидетелями настоящего шедевра на стадионе «Гудисон Парк» стали зрители поединка английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед».
Уже на 3-й минуте гости вышли вперед. «Красные дьяволы» разыграли атаку по правому флангу, Далот навесил в штрафную площадку, и Гарначо ударом через себя с 15-ти метров вогнал мяч под перекладину.
Уж очень этот гол напомнил суперудар Уэйна Руни в поединке 12-летней давности против «Манчестер Сити»…
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 25 ноября 2023, 18:49 0
Янник в трех сетах обыграл Новака в полуфинале Кубка Дэвиса 2023
Футбол | 26 ноября 2023, 08:52 6
Испанец и уругваец поддались эмоциям
Футбол | 26.11.2023, 15:07
Футбол | 26.11.2023, 18:15
Футбол | 25.11.2023, 19:35
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футбол
25.11.2023, 21:55 1
25.11.2023, 16:48 3
25.11.2023, 12:04 1
24.11.2023, 21:05 212
24.11.2023, 17:12 6
24.11.2023, 17:25 4
І святкування)