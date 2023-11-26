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Англия
26 ноября 2023, 18:50 | Обновлено 26 ноября 2023, 19:31
1509
1

ВИДЕО. Руни, это ты? МЮ забил Эвертону супергол бисиклетой

Гарначо забил уже на 3-й минуте матча

26 ноября 2023, 18:50 | Обновлено 26 ноября 2023, 19:31
1509
1
ВИДЕО. Руни, это ты? МЮ забил Эвертону супергол бисиклетой
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Гарначо

Свидетелями настоящего шедевра на стадионе «Гудисон Парк» стали зрители поединка английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед».

Уже на 3-й минуте гости вышли вперед. «Красные дьяволы» разыграли атаку по правому флангу, Далот навесил в штрафную площадку, и Гарначо ударом через себя с 15-ти метров вогнал мяч под перекладину.

Уж очень этот гол напомнил суперудар Уэйна Руни в поединке 12-летней давности против «Манчестер Сити»…

ВИДЕО. Результативный удар бисиклетой в исполнении Гарначо

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Источник Sport.ua
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DaVinci
Шикарний гол)
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