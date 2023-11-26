ВИДЕО. Руни, это ты? МЮ забил Эвертону супергол бисиклетой

Свидетелями настоящего шедевра на стадионе «Гудисон Парк» стали зрители поединка английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед».

Уже на 3-й минуте гости вышли вперед. «Красные дьяволы» разыграли атаку по правому флангу, Далот навесил в штрафную площадку, и Гарначо ударом через себя с 15-ти метров вогнал мяч под перекладину.

Уж очень этот гол напомнил суперудар Уэйна Руни в поединке 12-летней давности против «Манчестер Сити»…

ВИДЕО. Результативный удар бисиклетой в исполнении Гарначо