Долги + ФИФА vs Металлист. Кто победит, раз перехитрить не удалось?
Видимо, на этот раз у харьковского клуба выйти сухим из воды уже не получится
В конце ноября в прессу попала информация о том, что Международная федерация футбола (ФИФА) в период с мая по июль нынешнего года приняла ряд резонансных юридических решений относительно трех популярных футбольных клубов Украины – «Днепра-1», «Карпат» и «Металлиста». Фактически в каждом из разбирательств дело касалось вопроса преемственности по долгам, которую должен нести новый клуб за обязательства старого.
Перейдем сразу к констатации фактов: нынешние «Металлист» и «Карпаты» были признаны ФИФА правопреемниками старых клубов с аналогичными названиями, а вот «Днепр-1» подобная участь миновала и главный футбольный орган планеты не нашел юридической и иного рода взаимосвязи между «спортклубовцами» и легендарным «Днепром», который не ведет спортивной деятельности с лета 2019 года.
В частности, ФИФА постановила, что «Металлист» в течение 30 дней с момента получения соответствующего решения обязан выплатить бразильскому «Флуминенсе» долг в размере 124 980 евро плюс 5% годовых на эту сумму, начиная с 20 августа 2013 года и до дня самой выплаты. Эти средства полагаются «трехцветным» в виде платежа солидарности за воспитание хавбека Диего Соузы, который в январе 2013 года перешел в «Металлист» из «Крузейро» за 6,5 миллионов евро, а спустя три года покинул харьковский клуб за 600 тысяч евро, перебравшись во «Флуминенсе».
Признанный долг «Карпат», на выплату которого у львовян также будет всего 30 дней с момента получения решения ФИФА, составил 500 тысяч евро – их «львы» должны будут заплатить своему экс-футболисту Кристобалю Маркесу, если не хотят получить санкции.
В случае, если «Металлист» и «Карпаты» не выполнят решение ФИФА, на оба клуба будет наложен запрет на регистрацию новых футболистов, который будет действовать до момента, пока долг не окажется погашенным.
Однако ситуации, в которых оказались «Металлист» и «Карпаты», выглядят диаметрально противоположными. Если во львовском клубе публично отреагировали на решение ФИФА и выразили уверенность, что оно ни коим образом не скажется на будущем клуба и его амбициях, то вот за «Металлист» становится, мягко говоря, тревожно.
В харьковском клубе пока на уровне высшего руководства никак не комментируют резонансное решение ФИФА, которое, словно снежный ком, способно похоронить под собой весь нынешний проект, начинавшийся несколько лет назад с громких обещаний бизнесмена Александра Ярославского. Тогда, напомним, «Металлист» был возрожден на базе второлигового клуба «Металл», созданного Евгением Красниковым, однако с самого первого дня после возвращения исконного бренда в стане «желто-синих» не уставали подчеркивать – выплачивать прежние долги, накопившиеся за время, когда клубом владел Сергей Курченко, новые руководители намерений не имеют.
В частности, Ярославский в довольно провокационной и демонстрационной манере заявлял следующее: «Многие футболисты пришли сюда в cтоптанных штиблетах и с дырявыми носками. А поуходили миллионерами из «Металлиста». Знаете, нужно, может, иметь совесть требовать такие суммы. Тем более с тех, кто им эти деньги заплатил, которые они получили, и точно ничего им не должен. Когда я уходил из клуба, подъемные Папе Гуйе составляли миллион долларов. Я мог и не отдавать, сказать: «Папа, спасибо. Клуб я продал, будь здоров, до свидания, получай со следующего владельца». Но я ему честно все отдал. Я со всеми честно рассчитался. Поэтому я бы на их месте задумался: надо ли именно с нас получить то, чего мы никому не должны. Мы очень жестко, четко и справедливо выстроим защиту нашего клуба «Металлист». Они будут пытаться создавать тут проблемы… Но можно и в тюрьму загреметь за неуплату налогов. Я с ними ни о чем не договаривался, пусть они с Курченко поговорят».
А в другом интервью добавлял: «Так как мы этих долгов не делали, постараемся сделать так, чтобы все остались довольны и при этом мы не платили этих денег. Этим занимаются юристы. Они мне говорят, что у нас есть перспектива не платить то, чего мы не брали».
Но подобная логика выглядит абсолютно корректной только на бытовом уровне – мол, если я у соседа денег не занимал, а он их давал в долг временному арендатору моей квартиры, то и возвращать средства должен не я, а тот, кто их реально брал. В вопросах же футбольного клуба, когда Ярославский обязательно захотел вернуться к истокам и забрать обратно эмблему и исторические достижения «Металлиста», вместе с приятными «плюшками» и регалиями к нему перешли и обязанности прежнего собственника, который де-факто довел проект до разрухи, а затем бросил на дороге, оставив за собой лишь груду долгов и неприятных воспоминаний.
Юридически новый «Металлист» действительно являлся абсолютно другим субъектом хозяйствования и никакого отношения к «курченковскому» не имел. Однако, опять же возвращаясь к аналогиям на бытовом уровне, всем было предельно ясно, что фактически Ярославский возрождает именно предыдущий проект, а потому просто обязан решить сперва все проблемы, а уж затем начинать пожинать имиджевые дивиденды. Но в наших реалиях, увы, все работает совершенно иначе, и сперва руководители спешат отчитаться о собственных «головокружительных» успехах, а только потом реально оценивают положение вещей.
По состоянию на текущий момент дела в «Металлисте» выглядят абсолютно скверно, даже если учитывать чисто спортивную их составляющую. После вылета из УПЛ по итогам сезона-2022/23 харьковская команда не сумела даже пробиться в «чемпионскую пульку» Первой лиги, заняв унизительное, как для своего славного бренда, девятое (из десяти) место в группе А второго по рангу отечественного футбольного дивизиона. Это означает, что по весне «Металлист», если он переживет предстоящую зиму, будет бороться за выполнение очень приземленных задач – сохранение прописки в Первой лиге…
Оговорка насчет необходимости сперва пережить предстоящую зиму здесь неслучайна. Решение ФИФА по долгу за Диего Соузу перед «Флуминенсе» и статус правопреемника старого «Металлиста» открывает для харьковского клуба истинный ящик Пандоры. Этот вердикт наверняка будет использоваться адвокатами в многочисленных судебных процессах против «Металлиста», на ведение которых сейчас у клуба уходит уйма денег, в качестве прецедента. А общая сумма задолженности «желто-синих», по различным данным, варьируется от 30 до 60-70 миллионов долларов! Для сравнения: по данным Виктора Вацко, долги «Карпат», которые сам журналист охарактеризовал не иначе как «огромной суммой», составляют только 8 миллионов долларов…
Изменит ли вердикт ФИФА позицию Ярославского, и решится ли собственник «Металлиста» пойти на выплату долгов перед «Флуминенсе» за Диего Соузу, что в перспективе означает его согласие рассчитаться и по остальным задолженностям, которые будут доказаны в судебном порядке, – вопрос № 1, ответ на который как минимум в публичной плоскости мы вряд ли получим.
Сейчас очевидно лишь одно: ни «Карпатам», ни «Металлисту», которые так старательно и изощренно старались «замести следы» в юридической плоскости и уйти от ответственности по долгам своих прежних аутентичных проектов, обмануть ФИФА не удалось. Главному футбольному органу планеты, как и подавляющему большинству украинских болельщиков, все стало очевидно и ясно, пожалуй, с самого начала, равно как и в ситуации с «Днепром-1». Однако если днепровские «коллеги по несчастью» оказались менее ревностными (а от того и более хитрыми, умными, предусмотрительными – нужное подчеркнуть) по отношению к обязательному возвращению исконного названия, эмблемы и всего клубного бренда, и до сих пор остаются «спортклубовцами» без притязаний на великую историю прежнего «Днепра», что приводит даже к занятным трактовкам нынешнего названия клуба среди чиновников УЕФА, то вот в «Металлисте» и «Карпатах» решили пойти напролом – мол, все разрешим или даже «порешаем».
Порешать не удалось. Как минимум, не на уровне ФИФА. И теперь «Металлисту» и «Карпатам», которые обитают в Первой лиге, но находятся в радикально разных условиях, предстоит решить занятный ребус – заплатить долги и продолжать жить в цивилизованной юридической плоскости, либо же снова взяться за различные «обнуления», «переписывания» и иного рода уловки с надеждой однажды все-таки добиться своего. И если в случае с львовянами почему-то кажется, что шансы на первый вариант выглядят весьма и весьма высокими, то вот вокруг харьковского клуба, есть ощущение, мы вскоре увидим еще не один и даже не два варианта развития событий, и каждый раз нас будут пытаться убедить, что это именно он – тот самый пресловутый «обалденный» проект…
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