Долги + ФИФА vs Металлист. Кто победит, раз перехитрить не удалось?

В конце ноября в прессу попала информация о том, что Международная федерация футбола (ФИФА) в период с мая по июль нынешнего года приняла ряд резонансных юридических решений относительно трех популярных футбольных клубов Украины – «Днепра-1», «Карпат» и «Металлиста». Фактически в каждом из разбирательств дело касалось вопроса преемственности по долгам, которую должен нести новый клуб за обязательства старого.

Перейдем сразу к констатации фактов: нынешние «Металлист» и «Карпаты» были признаны ФИФА правопреемниками старых клубов с аналогичными названиями, а вот «Днепр-1» подобная участь миновала и главный футбольный орган планеты не нашел юридической и иного рода взаимосвязи между «спортклубовцами» и легендарным «Днепром», который не ведет спортивной деятельности с лета 2019 года.

В частности, ФИФА постановила, что «Металлист» в течение 30 дней с момента получения соответствующего решения обязан выплатить бразильскому «Флуминенсе» долг в размере 124 980 евро плюс 5% годовых на эту сумму, начиная с 20 августа 2013 года и до дня самой выплаты. Эти средства полагаются «трехцветным» в виде платежа солидарности за воспитание хавбека Диего Соузы, который в январе 2013 года перешел в «Металлист» из «Крузейро» за 6,5 миллионов евро, а спустя три года покинул харьковский клуб за 600 тысяч евро, перебравшись во «Флуминенсе».

Признанный долг «Карпат», на выплату которого у львовян также будет всего 30 дней с момента получения решения ФИФА, составил 500 тысяч евро – их «львы» должны будут заплатить своему экс-футболисту Кристобалю Маркесу, если не хотят получить санкции.

В случае, если «Металлист» и «Карпаты» не выполнят решение ФИФА, на оба клуба будет наложен запрет на регистрацию новых футболистов, который будет действовать до момента, пока долг не окажется погашенным.

Однако ситуации, в которых оказались «Металлист» и «Карпаты», выглядят диаметрально противоположными. Если во львовском клубе публично отреагировали на решение ФИФА и выразили уверенность, что оно ни коим образом не скажется на будущем клуба и его амбициях, то вот за «Металлист» становится, мягко говоря, тревожно.

В харьковском клубе пока на уровне высшего руководства никак не комментируют резонансное решение ФИФА, которое, словно снежный ком, способно похоронить под собой весь нынешний проект, начинавшийся несколько лет назад с громких обещаний бизнесмена Александра Ярославского. Тогда, напомним, «Металлист» был возрожден на базе второлигового клуба «Металл», созданного Евгением Красниковым, однако с самого первого дня после возвращения исконного бренда в стане «желто-синих» не уставали подчеркивать – выплачивать прежние долги, накопившиеся за время, когда клубом владел Сергей Курченко, новые руководители намерений не имеют.

В частности, Ярославский в довольно провокационной и демонстрационной манере заявлял следующее: «Многие футболисты пришли сюда в cтоптанных штиблетах и с дырявыми носками. А поуходили миллионерами из «Металлиста». Знаете, нужно, может, иметь совесть требовать такие суммы. Тем более с тех, кто им эти деньги заплатил, которые они получили, и точно ничего им не должен. Когда я уходил из клуба, подъемные Папе Гуйе составляли миллион долларов. Я мог и не отдавать, сказать: «Папа, спасибо. Клуб я продал, будь здоров, до свидания, получай со следующего владельца». Но я ему честно все отдал. Я со всеми честно рассчитался. Поэтому я бы на их месте задумался: надо ли именно с нас получить то, чего мы никому не должны. Мы очень жестко, четко и справедливо выстроим защиту нашего клуба «Металлист». Они будут пытаться создавать тут проблемы… Но можно и в тюрьму загреметь за неуплату налогов. Я с ними ни о чем не договаривался, пусть они с Курченко поговорят».

А в другом интервью добавлял: «Так как мы этих долгов не делали, постараемся сделать так, чтобы все остались довольны и при этом мы не платили этих денег. Этим занимаются юристы. Они мне говорят, что у нас есть перспектива не платить то, чего мы не брали».

Но подобная логика выглядит абсолютно корректной только на бытовом уровне – мол, если я у соседа денег не занимал, а он их давал в долг временному арендатору моей квартиры, то и возвращать средства должен не я, а тот, кто их реально брал. В вопросах же футбольного клуба, когда Ярославский обязательно захотел вернуться к истокам и забрать обратно эмблему и исторические достижения «Металлиста», вместе с приятными «плюшками» и регалиями к нему перешли и обязанности прежнего собственника, который де-факто довел проект до разрухи, а затем бросил на дороге, оставив за собой лишь груду долгов и неприятных воспоминаний.

Юридически новый «Металлист» действительно являлся абсолютно другим субъектом хозяйствования и никакого отношения к «курченковскому» не имел. Однако, опять же возвращаясь к аналогиям на бытовом уровне, всем было предельно ясно, что фактически Ярославский возрождает именно предыдущий проект, а потому просто обязан решить сперва все проблемы, а уж затем начинать пожинать имиджевые дивиденды. Но в наших реалиях, увы, все работает совершенно иначе, и сперва руководители спешат отчитаться о собственных «головокружительных» успехах, а только потом реально оценивают положение вещей.

По состоянию на текущий момент дела в «Металлисте» выглядят абсолютно скверно, даже если учитывать чисто спортивную их составляющую. После вылета из УПЛ по итогам сезона-2022/23 харьковская команда не сумела даже пробиться в «чемпионскую пульку» Первой лиги, заняв унизительное, как для своего славного бренда, девятое (из десяти) место в группе А второго по рангу отечественного футбольного дивизиона. Это означает, что по весне «Металлист», если он переживет предстоящую зиму, будет бороться за выполнение очень приземленных задач – сохранение прописки в Первой лиге…

Getty Images/Global Images Ukraine. Решение ФИФА по долгу за Диего Соузу откроет истинный ящик Пандоры

Оговорка насчет необходимости сперва пережить предстоящую зиму здесь неслучайна. Решение ФИФА по долгу за Диего Соузу перед «Флуминенсе» и статус правопреемника старого «Металлиста» открывает для харьковского клуба истинный ящик Пандоры. Этот вердикт наверняка будет использоваться адвокатами в многочисленных судебных процессах против «Металлиста», на ведение которых сейчас у клуба уходит уйма денег, в качестве прецедента. А общая сумма задолженности «желто-синих», по различным данным, варьируется от 30 до 60-70 миллионов долларов! Для сравнения: по данным Виктора Вацко, долги «Карпат», которые сам журналист охарактеризовал не иначе как «огромной суммой», составляют только 8 миллионов долларов…

Изменит ли вердикт ФИФА позицию Ярославского, и решится ли собственник «Металлиста» пойти на выплату долгов перед «Флуминенсе» за Диего Соузу, что в перспективе означает его согласие рассчитаться и по остальным задолженностям, которые будут доказаны в судебном порядке, – вопрос № 1, ответ на который как минимум в публичной плоскости мы вряд ли получим.

Сейчас очевидно лишь одно: ни «Карпатам», ни «Металлисту», которые так старательно и изощренно старались «замести следы» в юридической плоскости и уйти от ответственности по долгам своих прежних аутентичных проектов, обмануть ФИФА не удалось. Главному футбольному органу планеты, как и подавляющему большинству украинских болельщиков, все стало очевидно и ясно, пожалуй, с самого начала, равно как и в ситуации с «Днепром-1». Однако если днепровские «коллеги по несчастью» оказались менее ревностными (а от того и более хитрыми, умными, предусмотрительными – нужное подчеркнуть) по отношению к обязательному возвращению исконного названия, эмблемы и всего клубного бренда, и до сих пор остаются «спортклубовцами» без притязаний на великую историю прежнего «Днепра», что приводит даже к занятным трактовкам нынешнего названия клуба среди чиновников УЕФА, то вот в «Металлисте» и «Карпатах» решили пойти напролом – мол, все разрешим или даже «порешаем».

Порешать не удалось. Как минимум, не на уровне ФИФА. И теперь «Металлисту» и «Карпатам», которые обитают в Первой лиге, но находятся в радикально разных условиях, предстоит решить занятный ребус – заплатить долги и продолжать жить в цивилизованной юридической плоскости, либо же снова взяться за различные «обнуления», «переписывания» и иного рода уловки с надеждой однажды все-таки добиться своего. И если в случае с львовянами почему-то кажется, что шансы на первый вариант выглядят весьма и весьма высокими, то вот вокруг харьковского клуба, есть ощущение, мы вскоре увидим еще не один и даже не два варианта развития событий, и каждый раз нас будут пытаться убедить, что это именно он – тот самый пресловутый «обалденный» проект…