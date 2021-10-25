ЯРОСЛАВСКИЙ: «Многие пришли сюда в стоптанных штиблетах и дырявых носках»

Президент «Металлиста» жестко высказался об игроках, которые через суды требуют погасить долги

  • 25.10.2021 00:56
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ЯРОСЛАВСКИЙ: «Многие пришли сюда в стоптанных штиблетах и дырявых носках»
© PrintScreen. Александр Ярославский

Александр Ярославский на ютуб-канале «Бомбардир» рассказал о том, как клуб будет решать проблему с долгами перед бывшими игроками.

«Я долго консультировался с юристами. У нас работает не одна, а несколько мощнейших групп юристов по этим вопросам. Поверьте: у нас есть чем удивить тех, кто попытается отсудить у клуба деньги, долги, которые мы не создавали. Хотя все говорят: «Да, вы не создавали, но долги есть». Но вопрос в том, насколько эти долги реальны. Никто ж не хочет разбираться, реальные ли это долги. Мы нашли юридические тонкости, которые говорят, что не совсем эти долги реальны.

 А почему не реальные?
 У нас там целый набор инструментов. Абсолютно юридически законных. Футболисты пытаются требовать сотни тысяч долларов. При этом зарплата официальная у них пять тысяч гривен. Нет вопросов – откуда такие суммы.

 Возможно, там есть вопросы по оформлению контрактов – за имиджевые права, юридические моменты…
 А у налоговой не может быть вопросов? Как ты, получая зарплату 5 тысяч, требуешь 500 тысяч долларов? Помните, как в фильме: «Сеня, откуда это у тебя? Пистолет и деньги». «Оттуда». Налоговой же так не скажешь. Какую ты зарплату получал, дорогой? А налоги ты заплатил? Это только один из маленьких эпизодов. А их, поверьте мне, мы набрали тьму.

Многие футболисты пришли сюда в cтоптаных штиблетах и с дырявыми носками. А поуходили миллионерами из «Металлиста». Знаете, нужно, может, иметь совесть требовать такие суммы. Тем более с тех, кто им эти деньги заплатил, которые они получили, и точно ничего им не должен. Когда я уходил из клуба, подъемные Папе Гуйе составляли миллион долларов. Я мог и не отдавать, сказать: «Папа, спасибо. Клуб я продал, будь здоров, до свидания, получай со следующего владельца». Но я ему честно все отдал. Я со всеми честно рассчитался. Поэтому я бы на их месте задумался: надо ли именно с нас получить то, чего мы никому не должны. Мы очень жестко, четко и справедливо выстроим защиту нашего клуба «Металлист».

 Было ли намерение пообщаться с игроками, которые претендуют на деньги? То, что вы сказали о налоговой – это украинская юриспруденция, а они подали иски в УЕФА…
 Послушайте, они будут пытаться создавать тут проблемы… Но можно и в тюрьму загреметь за неуплату налогов. Я с ними ни о чем не договаривался, пусть они с Курченко поговорят.

Источник — Бомбардир

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