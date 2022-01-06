ЯРОСЛАВСКИЙ: «Мы эти долги не делали. Сделаем так, чтобы их не платить»

Президент «Металлиста» рассказал о ситуации с долгами харьковского клуба

  • 06.01.2022 04:05
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ЯРОСЛАВСКИЙ: «Мы эти долги не делали. Сделаем так, чтобы их не платить»
© FootballHub. Александр Ярославский

Президент «Металлиста» Александр Ярославский рассказал о ситуации с долгами харьковского клуба, которые были созданы при руководстве клубом Сергеем Курченко:

«Так как мы этих долгов не делали, постараемся сделать так, чтобы все остались довольны и при этом мы не платили этих денег. Этим занимаются юристы. Они мне говорят, что у нас есть перспектива не платить то, чего мы не брали.

В свое время у нас получилось провести Евро-2012, получилось создать команду «Металлист». Я уверен, что мы и сейчас создадим. Уже команда есть, инфраструктура есть. Часть приведена в порядок, остальное обязательно тоже приведем в порядок».

Источник — FootballHub

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