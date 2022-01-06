ЯРОСЛАВСКИЙ: «Я не олигарх. У меня нет газеты, радио, нет даже мегафона»

Президент «Металлиста» высказал свое мнение в интервью Игорю Цыганыку

  • 06.01.2022 06:00
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ЯРОСЛАВСКИЙ: «Я не олигарх. У меня нет газеты, радио, нет даже мегафона»
© FootballHub. Александр Ярославский

Президент «Металлиста» Александр Ярославский в интервью Игорю Цыганыку сообщил, что считает, что не является олигархом:

«Футбол без олигархов? Да пожалуйста, стройте. Вы же уже построили. Народная команда была уже вот 10 лет в Харькове. И где она?

Вопрос же не в том, что без олигархов. Во-первых, давайте тоже будем точнее – что такое понятие «олигарх»? Я уже 100 раз говорил, у меня уже язык болит, что я олигархом не являюсь. Не знаю, кто олигарх, не я это определяю. Но я точно не являюсь.

Из того, что я знаю, что читал, олигарх – тот, кто влияет на принятие политических решений в стране, имея определенные инструменты – такие как СМИ, группы в парламенте и так далее. Я ни на одно политическое решение никак повлиять не могу. У меня нет ни газеты, ни радио, ни даже мегафона. И у меня нет ни одного депутата, даже знакомого.

Футбольный клуб есть. Но это никак не атрибут. Я же говорю: олигарх – это тот, кто влияет на политические решения. А как клуб влияет на политические решения? Никак. Мы не участвуем в агитации, ни за кого. Мы приносим удовольствие харьковчанам и всем тем, кто болеет за «Металлист». И про себя не забываем».

ЯРОСЛАВСКИЙ: «Мы эти долги не делали. Сделаем так, чтобы их не платить»

Источник — Sport.ua

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