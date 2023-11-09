Может прекратить существование? У Металлиста проблемы с долгами

«Металлист» в нынешнем сезоне Первой лиги пока является аутсайдером, выиграв лишь один матч в сезоне, однако проблемы на поле связаны с проблемами клуба.

По информации журналиста Владимира Зверова, у клуба есть финансовые трудности из-за судебных слушаний в CAS, ФИФА и других инстанциях, на что уходить около 35% бюджета. Идут суды с легионерами и украинцами, которых ранее подписывал еще Сергей Курченко, хотя нынешний клуб не связан с тем, который Курченко приобрел у Александра Ярославского.

За это время футболисты повыигрывали свои дела в судах и требуют выплат у нынешнего «Металлиста».

Клуб нанял много юристов и тратит большие средства на делопроизводство, что не позволяет команде развиваться. Харьковчане в Спортивном арбитражном суде намерены доказать, что этот «Металлист» не является правопреемником старого «Металлиста».

Плюс нужно разбираться с теми легионерами, которые уехали по 7-й статье ФИФА после вторжения россии. Нет шансов, что они вернутся в Украину, однако деньги за эти трансферы нужно уплатить.

Если руководство заставят платить долги по делам старого «Металлиста», то клубу будет тяжело продолжить существование.