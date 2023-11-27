Маркевич отреагировал на признание Карпат правопреемником старого клуба
Тренер сообщил, что в команде отсутствует паника
Главный тренер «Карпат» Мирон Маркевич отреагировал на новость о признании львовского клуба правопреемником старой команды.
«Могу сказать одно – паники внутри коллектива нет. Президент команды сказал, что все будет нормально. Этот вопрос больше касается наших юристов и президента», – сказал Маркевич.
27 ноября стало известно, что ФИФА признала новые львовские «Карпаты» и харьковский «Металлист» правопреемниками старых команд. Львовский клуб обязан выплатить бывшему игроку Кристобалю Маркесу 500 тысяч евро.
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