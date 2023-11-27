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  4. Маркевич отреагировал на признание Карпат правопреемником старого клуба
Украина. Первая лига
27 ноября 2023, 17:44 | Обновлено 27 ноября 2023, 18:20
4277
4

Маркевич отреагировал на признание Карпат правопреемником старого клуба

Тренер сообщил, что в команде отсутствует паника

27 ноября 2023, 17:44 | Обновлено 27 ноября 2023, 18:20
4277
4
Маркевич отреагировал на признание Карпат правопреемником старого клуба
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Главный тренер «Карпат» Мирон Маркевич отреагировал на новость о признании львовского клуба правопреемником старой команды.

«Могу сказать одно – паники внутри коллектива нет. Президент команды сказал, что все будет нормально. Этот вопрос больше касается наших юристов и президента», – сказал Маркевич.

27 ноября стало известно, что ФИФА признала новые львовские «Карпаты» и харьковский «Металлист» правопреемниками старых команд. Львовский клуб обязан выплатить бывшему игроку Кристобалю Маркесу 500 тысяч евро.

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Мирон Маркевич Карпаты Львов Первая лига Украины
Источник ФК Карпаты Львов
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Комментарии 4
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Cabiecy
А як по іншому? Використовують ту саму символіку, бренд, назву, що впливає на популярність - і думали, що надурили? 
Візьми проект з нуля, під новою назвою, і розкрути до відповідного рівня. А як використовуєш бренд боржника, то й його борги перебираєш...
Це правильно.
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+2
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Гагик Пердонян
думали по старой схеме отпетлять от долгов... 
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+1
А Ш
чорна вдова
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0
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