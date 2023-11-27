Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Довбик получил травму перед матчем Жироны против Атлетика Бильбао
Испания
27 ноября 2023, 21:30 | Обновлено 27 ноября 2023, 22:04
5507
5

Довбик получил травму перед матчем Жироны против Атлетика Бильбао

У украинского форварда повреждение икроножной мышцы

27 ноября 2023, 21:30 | Обновлено 27 ноября 2023, 22:04
5507
5
Довбик получил травму перед матчем Жироны против Атлетика Бильбао
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Форвард сборной Украины Артем Довбик получил повреждение икроножной мышцы левой ноги. Об этом сообщает официальный Твиттер его клуба, испанской «Жироны».

Сегодня «Жирона» в матче 14-го тура Ла Лиги принимает «Атлетик» Бильбао. Довбик, в отличие от Виктора Цыганкова, не вошел даже в заявку команды на матч именно из-за травмы. Сроки восстановления 26-летнего украинца пока что неизвестны.

Артем Довбик является лучшим бомбардиром «Жироны» в нынешнем сезоне. На его счету 7 голов и 6 ассистов в 14 матчах во всех турнирах.

По теме:
Сколько пропустит Довбик? Спортивный врач рассказал подробности травмы
Цыганков – в основе Жироны на матч с Атлетиком, Довбик – вне заявки
Юрий МАКСИМОВ: «У Филиппова достаточно серьезная травма»
Артем Довбик Жирона травма Ла Лига Атлетик Бильбао чемпионат Испании по футболу
Источник ФК Жирона
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Снова красная карточка. Днепр-1 крупно выиграл у Черноморца
Футбол | 27 ноября 2023, 18:55 98
Снова красная карточка. Днепр-1 крупно выиграл у Черноморца
Снова красная карточка. Днепр-1 крупно выиграл у Черноморца

В третьем матче подряд арбитры удалили игрока одесского клуба

Днепр-1 – Черноморец – 5:2. Смена лидера. Видео голов и обзор матча
Футбол | 27 ноября 2023, 20:47 0
Днепр-1 – Черноморец – 5:2. Смена лидера. Видео голов и обзор матча
Днепр-1 – Черноморец – 5:2. Смена лидера. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 15-го тура Украинской Премьер-лиги

ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА признала новые Карпаты и Металлист правопреемниками
Футбол | 27.11.2023, 15:05
ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА признала новые Карпаты и Металлист правопреемниками
ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА признала новые Карпаты и Металлист правопреемниками
ФОТО. Лицо Лунина после суперсейва в матче за Реал против Кадиса
Футбол | 27.11.2023, 17:40
ФОТО. Лицо Лунина после суперсейва в матче за Реал против Кадиса
ФОТО. Лицо Лунина после суперсейва в матче за Реал против Кадиса
Чжан Чжилей изменил свой прогноз на бой Усик – Фьюри
Бокс | 26.11.2023, 23:32
Чжан Чжилей изменил свой прогноз на бой Усик – Фьюри
Чжан Чжилей изменил свой прогноз на бой Усик – Фьюри
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Гагик Пердонян
Литка
Ответить
0
Первый Среди Равных
Дуже серйозна втрата перед дуже серйозним суперником. 
Ответить
0
OKs100
Без лучшего чистого форварда Ла Лиги - Довбыка, Жирона не удержится на вершине.
Ответить
0
Play Games
Та ну нахр...н
Ответить
0
Дані Рохас
Неееееееееееееееееееееееееееееееееееет
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Таблица ЛК в группе В. Заря – третья, есть ли шансы на выход в плей-офф?
Таблица ЛК в группе В. Заря – третья, есть ли шансы на выход в плей-офф?
25.11.2023, 19:50 4
Футбол
ВИДЕО. Он сделал это снова! Коваленко забил во втором матче подряд
ВИДЕО. Он сделал это снова! Коваленко забил во втором матче подряд
26.11.2023, 17:54 7
Футбол
ВИДЕО. Малиновский забил первый гол за Дженоа шикарным дальним ударом
ВИДЕО. Малиновский забил первый гол за Дженоа шикарным дальним ударом
26.11.2023, 16:54 17
Футбол
«Пришла, а установка закрыта». Украинка рассказала о коллизии на стрельбище
«Пришла, а установка закрыта». Украинка рассказала о коллизии на стрельбище
26.11.2023, 18:46
Биатлон
ВИДЕО. Как сыграл Узбекистан? Определена вторая пара полуфиналистов ЧМ U-17
ВИДЕО. Как сыграл Узбекистан? Определена вторая пара полуфиналистов ЧМ U-17
25.11.2023, 20:10
Футбол
ВИДЕО. Вынес с ленточки. Как Зинченко спас Арсенал в триумфальной игре АПЛ
ВИДЕО. Вынес с ленточки. Как Зинченко спас Арсенал в триумфальной игре АПЛ
25.11.2023, 21:55 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем