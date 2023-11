Довбик получил травму перед матчем Жироны против Атлетика Бильбао

Форвард сборной Украины Артем Довбик получил повреждение икроножной мышцы левой ноги. Об этом сообщает официальный Твиттер его клуба, испанской «Жироны».

Сегодня «Жирона» в матче 14-го тура Ла Лиги принимает «Атлетик» Бильбао. Довбик, в отличие от Виктора Цыганкова, не вошел даже в заявку команды на матч именно из-за травмы. Сроки восстановления 26-летнего украинца пока что неизвестны.

Артем Довбик является лучшим бомбардиром «Жироны» в нынешнем сезоне. На его счету 7 голов и 6 ассистов в 14 матчах во всех турнирах.

Dovbyk is out for today's game with a left calf muscle injury.