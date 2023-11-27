Довбик получил травму перед матчем Жироны против Атлетика Бильбао
У украинского форварда повреждение икроножной мышцы
Форвард сборной Украины Артем Довбик получил повреждение икроножной мышцы левой ноги. Об этом сообщает официальный Твиттер его клуба, испанской «Жироны».
Сегодня «Жирона» в матче 14-го тура Ла Лиги принимает «Атлетик» Бильбао. Довбик, в отличие от Виктора Цыганкова, не вошел даже в заявку команды на матч именно из-за травмы. Сроки восстановления 26-летнего украинца пока что неизвестны.
Артем Довбик является лучшим бомбардиром «Жироны» в нынешнем сезоне. На его счету 7 голов и 6 ассистов в 14 матчах во всех турнирах.
Dovbyk is out for today's game with a left calf muscle injury.— Girona FC (@GironaFC_Engl) November 27, 2023
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