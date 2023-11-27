Цыганков – в основе Жироны на матч с Атлетиком, Довбик – вне заявки
Стал известен состав команды Мичела
Сегодня, 27 ноября «Жирона» украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика в 14-м туре испанской Ла Лиги на «Монтиливи» примет «Атлетик» Бильбао. Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.
В случае победы «Жирона» вернется на первое место в турнирной таблице Ла Лиги.
Цыганков выйдет в основе «Жироны» на матч, Довбика нет даже в заявке. У него повреждение икроножной мышцы.
Состав «Жироны»: Гассанига, Мигель Гутьеррес, Арнау, Эрик Гарсия, Блинд, Алеш Гарсия, Янгель Эррера, Иван Мартин, Савио, Цыганков, Стуани
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𝐄𝐋 𝐍𝐎𝐒𝐓𝐑𝐄 𝐎𝐍𝐙𝐄! ❤️🤍#GironaAthletic pic.twitter.com/uuqD3r4dn2— Girona FC (@GironaFC) November 27, 2023
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