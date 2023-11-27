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  4. Цыганков – в основе Жироны на матч с Атлетиком, Довбик – вне заявки
Испания
27 ноября 2023, 21:09 | Обновлено 27 ноября 2023, 21:47
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1

Цыганков – в основе Жироны на матч с Атлетиком, Довбик – вне заявки

Стал известен состав команды Мичела

27 ноября 2023, 21:09 | Обновлено 27 ноября 2023, 21:47
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Цыганков – в основе Жироны на матч с Атлетиком, Довбик – вне заявки
ФК Жирона. Виктор Цыганков

Сегодня, 27 ноября «Жирона» украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика в 14-м туре испанской Ла Лиги на «Монтиливи» примет «Атлетик» Бильбао. Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.

В случае победы «Жирона» вернется на первое место в турнирной таблице Ла Лиги.

Цыганков выйдет в основе «Жироны» на матч, Довбика нет даже в заявке. У него повреждение икроножной мышцы.

Состав «Жироны»: Гассанига, Мигель Гутьеррес, Арнау, Эрик Гарсия, Блинд, Алеш Гарсия, Янгель Эррера, Иван Мартин, Савио, Цыганков, Стуани

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Жирона Атлетик Бильбао Ла Лига чемпионат Испании по футболу стартовые составы Артем Довбик Виктор Цыганков
Источник Sport.ua
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Nordenus
Капец, надеюсь травма не серьезная у Довбика...
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