Скромность и традиции. Как Жирона взобралась на вершину Ла Лиги

Как только вы открываете красную деревянную дверь в раздевалку «Жироны» на стадионе «Монтиливи», ваше внимание привлекает нечто необычное: набор для настольного футбола.

Он старый, с пепельницами на каждом углу, что говорит о совсем другой эпохе. Со временем на нем появились трещины, отвалилась краска. Но игроки по-прежнему пользуются им в дни матчей, и среди всех элементов современной раздевалки он остается нетронутым.

Он является сердцем раздевалки «Жироны» с 2007 года и подчеркивает, чем отличаются неожиданные лидеры Ла Лиги.

В 2000-х годах игроки «Жироны» и те, кто руководил клубом, встречались в центре города в баре «Pencil». Это было идеальное место для того, чтобы выпить в долгие послеобеденные часы, причем большая часть разговоров велась вокруг настольного футбола.

«В 2009 году клуб решил уволить менеджера Рауля Анье, – рассказывает Педро, владелец «Bar Pencil», – и у них в раздевалке тоже был такой стол, и они часто играли. Игроки сказали нам, что Анье должен был забрать настольный футбол, так как он достался ему от друга, и ему нужно было его вернуть.

Игроки были недовольны, пришли и спросили, можно ли им взять наш. Помню, они даже заплатили нам что-то вроде арендной платы, символически. Вы не представляете, как тяжело было перевезти этот стол в старинное помещение «Монтиливи».



The Athletic

В 2007 году «Жирона» боролась за свое существование и испытывала трудности с выплатой зарплаты игрокам. На поле же сплоченная команда шла к двум подряд повышениям в классе из четвертого во второй дивизион, что позволило ей впервые за 49 лет вернуться в испанский профессиональный футбол.

Шестнадцать лет спустя все выглядит совсем иначе. После вступления в 2017 году в City Football Group (CFG) они вышли на новый финансовый уровень и стали сенсацией этого сезона. Живописный город, где снимали «Игру престолов» и где баскетбол когда-то был самым популярным видом спорта, превратился в футбольный очаг. Но все началось с настольного футбола – настолько, что клуб установил еще один комплект на своей тренировочной базе.

«Настольный футбол напоминает нам о том, откуда мы родом», – говорит президент клуба Дельфи Хели. «Клуб, которым мы всегда были, и то, что нам пришлось преодолеть». Игроки превратили настольный футбол в свою традицию в то время, когда они с трудом получали зарплату из-за финансовых трудностей владельцев. «Жирона» всегда будет иметь этот отпечаток в своей идентичности».

Это история восхождения «Жироны» на вершину, чему способствовала связь с CFG, братом Пепа Гвардиолы (и председателем совета директоров «Жироны») Пере, а также вдохновляющая пара тренер + спортивный директор: Мичел + Кике Карсель. В этом материале The Athletic исследует...

– Восхождение «Жироны» с 1999 года, когда она играла в футбол в пятом дивизионе и собирала всего 200 болельщиков

– Поглощение компанией CFG и опасения болельщиков по поводу возможной смены названия

– О регулярных поездках руководства «Жироны» в Манчестер и о том, как они использовали скаутскую сеть CFG для поиска талантов, таких как Савио

– Мичел, тренер, который привязался к болельщикам, выучив каталонский язык у своих пожилых соседей

– Карсель, спортивный директор, который каждое лето заново строил «Жирону».

– И Пере Гвардиола, брат Пепа, который был рядом с ним с самого начала пути.

Скромное происхождение

«Если посмотреть на ее историю, то «Жирона» в основном выступала в четвертом и третьем эшелонах», – говорит Хели в интервью The Athletic. «Мы даже вылетали в более низкие и региональные лиги».

В 1999 году «Жирона» играла в пятом дивизионе, а в сезона 2006/2007 гг. она выступала в Терсера Дивизионе, который в то время относился к четвертому уровню, что означало, что она встречалась только с командами из Каталонии. В 2007 году команда поднялась в Сегунду В (третий уровень), а через год вернулась в Сегунду, положив конец почти 50-летнему отсутствию в профессиональном футболе.

Жители города не забыли о своем скромном происхождении. Жирона, расположенная в 60 милях к северо-востоку от Барселоны и являющаяся гордым каталонским городом с населением 100 тыс. человек, всегда привлекала множество туристов, но не благодаря спорту.

До побережья Коста Брава, где находятся одни из самых впечатляющих испанских пляжей, можно добраться за 25 минут на автомобиле. На север, во Францию, можно доехать менее чем за час. Город известен своими уникальными висячими домами у реки Оньяр и потрясающим еврейским кварталом, который приобрел еще большую известность в 2015 году, когда он был использован в качестве одной из главных сцен для съемки «Игры престолов». Футбольная команда почти не упоминается.

«Жиронцы в основном болели за «Барселону», «Реал Мадрид» или даже «Эспаньол», – рассказывает Хели. «Это была наша реальность, и самый близкий путь к тому, чтобы прикоснуться к элите. Когда-то в городе была баскетбольная команда, игравшая в высшей национальной лиге, но футбол... нужно было искать в другом месте».

Родившись в Жироне и сформировавшись в молодежной команде, Хели перешел в академию «Барселоны» «Ла Масия» и стал одним из партнеров Пепа Гвардиолы. Он играл на позиции правого защитника в таких клубах, как «Атлетико Мадрид» и «Алавес», а в 2015 году вернулся в команду своего детства и возглавил ее.

«Я видел футбольные матчи на «Монтиливи» с 200 зрителями на трибунах», – говорит он. «Я помню времена, когда болельщики сидели на той половине главной трибуны, где атаковала «Жирона», а после перерыва переходили на другую сторону.

Сейчас это совсем другая история. На улицах полно детей в нашей форме – они болеют только за «Жирону». В моей молодости это было немыслимо».

Возвращение «Жироны» в Сегунду в 2008 году стало поворотным моментом. По словам Ивана Кироса, основателя официального фан-клуба «Пенья Хандриста», названного в честь бывшего игрока команды Хандро, именно тогда началась «футбольная лихорадка».

«Я до сих пор помню, как футболисты, празднующие повышение в классе, разъезжали на своих машинах по улицам Жироны с клаксоном, а за ними следовали все болельщики – это больше походило на свадьбу», – говорит Кирос.



The Athletic

Но денежные проблемы не заставили себя ждать. В 2013 году, когда команда только закрепилась во втором дивизионе, она начала процедуру банкротства, накопив долг перед налоговыми органами Испании в размере 2,3 млн. евро и еще 800 тысяч евро перед государственными медицинскими службами. Местный бизнесмен Хосеп Дельгадо и владельцы клуба не могли позволить себе такие расходы и испытывали трудности с выплатой заработной платы. Казалось, что единственный выход – это продажа клуба более богатому инвестору.

После шести месяцев переговоров с аргентинским юристом Рикардо Пини в 2015 году Дельгадо продал ему 80% акций «Жироны» за 2 млн евро. О соглашении сообщалось в местных СМИ, и Пини даже посетил несколько матчей, рассчитывая, что возглавит команду, но в феврале того же года сделка сорвалась: «Жирона» заявила, что новые инвесторы просрочили несколько сроков платежей, необходимых для завершения продажи, а значит, подписанный ими контракт был признан недействительным. В настоящее время Пини владеет бывшим клубом Ла Лиги «Эльче».

В это время появился Пере Гвардиола, брат Пепа. Он выступил посредником между «Жироной» и TVSE Futbol – французской группой, созданной инвесторами Луи Дютаре и Самиром Буджемаа, которая удовлетворила запросы каталонского клуба. По сообщениям местной прессы, новые инвесторы должны были внести дополнительно 600 000 евро к цене в 2 млн. евро, чтобы помочь «Жироне» выйти из банкротства, причем 380 000 евро должны были пойти на покрытие краткосрочных расходов, таких как зарплата игроков.

С этого момента началось преображение «Жироны». TVSE Futbol был практически неизвестен в городе, Дютаре и Буджемаа редко появлялись на публике. Напротив, Пере больше присутствовал и участвовал в принятии управленческих решений. Именно Гвардиола назначил Хели президентом и некоторых топ-менеджеров, таких как Игнаси Мас-Бага, которые остаются на этом посту до сих пор.

За четыре года «Жирона» трижды (2013, 2015, 2016) проигрывала в плей-офф за выход в Ла Лигу, но все шло своим чередом. Наконец, в 2017 году под руководством Пабло Мачина команда заняла второе место и впервые вышла в высший дивизион. В 2018 году Мачин покинул «Жирону» и остался без работы, но его регулярно видят в ложе руководителей, и в его честь названа группа болельщиков.

Это привело к тому, что в августе 2017 года «Жирона» объявила о полном поглощении CFG, выкупив все акции TVSE Futbol. Последняя смена владельцев произошла в 2020 году, когда Пере продал 35% акций CFG боливийскому бизнесмену Марсело Клауре, который является владельцем клуба «Боливар» – еще одной команды, входящей в «City Group».

В 2019 году «Жирона» вылетела из Ла Лиги, но к тому времени ее фан-база была уже сформирована.

«Это также было важной частью идеи, которую Пере изложил мне в свое время», – говорит Хели. «Нам нужно было пробудить всех, кто живет рядом с «Жироной», и не только болельщиков, но и институты и влиятельных личностей. Клуб должен был стать еще одним поводом для гордости за принадлежность к Жироне».

Для этого был создан консультативный совет, в который вошли видные деятели региона. Одним из них является Хоан Рока, один из трех братьев, родившихся и выросших в Жироне, а также Хосеп и Жорди, которые входят в число самых известных шеф-поваров Европы.

Их ресторан «El Celler de Can Roca» с 2011 по 2018 год входил в тройку лучших ресторанов мира и имеет три звезды Мишлен. Им принадлежат еще четыре заведения в Жироне (Bar Can Roca, Normal, Casa Cacao и Rocambolesc) и еще одно – Mas Marroch в соседнем городе Вилабларейс.

«Мы не можем смотреть все матчи, поскольку по субботам нам приходится работать, поэтому единственный вариант – включить радио или установить на кухне какой-нибудь скрытый планшет, но эта команда из Жироны стала для нас откровением», – рассказывает The Athletic Хосеп, считающийся лучшим сомелье в Европе.

«Пару недель назад мы присутствовали на Гастрономическом форуме в Барселоне. Чего мы не ожидали, так это визитов болельщиков и коллег с футболками «Жироны», которые хотели, чтобы мы их подписали».

Mas Marroch даже стал секретным местом, где руководство «Жироны» завершает некоторые из своих самых важных подписаний – именно здесь этим летом праздновали приход в команду левого защитника сборной Нидерландов и бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» Дейли Блинда.

Поглощение «City Football Group» (CFG)

Пере Гвардиола с удовольствием вспоминает тот день, когда он стал участником сделки в июне 2015 года.

«Наша главная задача при вступлении в должность заключалась в том, чтобы сделать так, чтобы стабильная фанатская база купила наш проект и превратила его в жизнеспособную структуру», – говорит Гвардиола в интервью The Athletic. «Футбольные клубы легко купить, но гораздо сложнее сохранить их и сделать устойчивыми».

По словам Хели, CFG гарантировал «Жироне» «прочное и светлое будущее» после многих лет проблем с владельцами. Те, кто был близок к сделке, не помнят опасений по поводу продажи группе.

«Не было никаких споров или больших дебатов против поглощения», – говорит основатель группы болельщиков Квирос. «Если что-то и было, то, может быть, небольшая группа болельщиков немного опасалась возможного изменения названия клуба на «Жирона Сити» или что-то подобное.

Люди видели пример Red Bull, когда клубы полностью меняли свои названия, цвета, эмблему... все.

Но в случае с «Жироной» никаких серьезных изменений не произошло, поскольку большинство топ-менеджеров, управляющих клубом со стороны City Football Group, являются местными жителями и знают, что такое «Жирона» и что она означает».

В 2021 году «Жирона» все же сменила эмблему. Герб стал более круглым, чтобы напоминать стиль CFG, принятый в других командах, а корону на вершине эмблемы – символ города – убрали. Часть болельщиков была довольна этим изменением, поскольку корона ошибочно ассоциировалась у них с испанской монархией, однако «Жирона» провела общественную консультацию по поводу эмблемы и выяснила, что этот элемент получил наихудшую оценку болельщиков. По словам Кироса, для болельщиков это не было большой проблемой».



The Athletic

Связи с CFG – важная часть истории «Жироны», но они не всегда работали одинаково. Когда в 2015 году эта связь только зарождалась, каталонцы должны были стать для «Сити» клубом-сателлитом – местом, куда можно было бы приглашать молодых перспективных игроков из английских клубов для их развития. Испанский защитник Пабло Маффео, ныне выступающий за «Мальорку» и недавно вызванный в сборную Аргентины, был первым игроком «Сити», перешедшим в «Жирону» на правах аренды семь лет назад.

Понимая, что убедить ведущих игроков перейти в команду, выступающую во втором дивизионе, будет непросто, «Жирона» и CFG применили другой подход к подбору игроков. Они обратились к более опытным игрокам, которых «Жирона» не могла себе позволить, но которые были подписаны «Сити» и затем отданы им в аренду. Среди них были Флориан Лежен, Рубен Собрино и Пабло Мари – игроки, которые вряд ли будут выступать за «Сити», но могли бы сразу повысить свой уровень.

В 2017 году, когда «Жирона» впервые получила повышение в классе, ее бюджет все еще находился на уровне нижней половины второго дивизиона, но более активная позиция CFG позволила привлечь игроков более высокого уровня. Возьмем, к примеру, Дугласа Луиса, которого в 2017 году группа подписала в «Сити» из «Васко да Гама» за 12 млн евро, а затем отправила в аренду в «Жирону» на два следующих года. После перехода в «Астон Виллу» в 2019 году Луис стал одним из ведущих полузащитников АПЛ.

Не все так просто: некоторые молодые игроки «Сити» отказались от пути «Жироны». Браим Диас, которому руководство «Сити» предложило перейти в «Жирону» в поисках игрового времени в 2018 году, отклонил это предложение, решил остаться в Манчестере и в итоге следующей зимой за 15 млн евро перешел в мадридский «Реал».

Стратегия CFG в отношении «Жироны» была поставлена под угрозу в сезоне 2018/2019 годах, когда клуб вылетел из Ла Лиги после 9 поражений в последних 10 матчах. Разница в телевизионных доходах между Ла Лигой и Сегундой особенно заметна в Испании; в последующие два сезона «Жирона» не смогла вернуться в Ла Лигу, проиграв два финала плей-офф, и тогда ее спортивный директор Карсель понял, что нужно что-то менять.

«С точки зрения бюджета это было сложно, потому что бюджет сокращался, и бороться за повышение в классе становилось все труднее и труднее», – рассказывает он The Athletic. «Именно тогда мы изменили всю философию. Мы начали освобождать место для более молодых игроков с более низкой зарплатой и подписали Мичела в качестве главного тренера».

Карсель ежегодно посещает Манчестер. Он поддерживает тесные отношения с футбольным директором «Сити» Чики Бегиристайном. Руководство «Жироны» начало совершать такие поездки в 2015 году, когда их отношения переросли из встреч директоров и тренерского штаба в обмен знаниями. С тех пор «Жирона» провела пять предсезонных кампаний на базе «Сити».

«Синергия с «Сити» возникла на спортивном уровне», – говорит Карсель. «Но на административном, маркетинговом, имиджевом и материально-техническом уровне «Жирона» занимает лидирующие позиции благодаря владельцам».



Getty Images/Global Images Ukraine. Ферран Сориано

По мнению Пере Гвардиолы, успех «Жироны» обусловлен долгосрочным подходом CFG.

«С точки зрения бизнеса важно думать о том, как мы будем действовать, если однажды мы не будем выигрывать столько матчей», – говорит он. «Как клуб будет работать над тем, чтобы «Жирона» не стала чудом на один сезон.

Это значит, что нужно знать, что терпение понадобится еще не раз, и быть дальновидным».

Эта закулисная работа позволила каталонцам собрать талантливый состав, который вывел их в лидеры Ла Лиги.

Ярчайший пример – 26-летний вингер Виктор Цыганков. Он был подписан в январе за 5 млн. евро после того, как стал лучшим игроком киевского «Динамо» в УПЛ. «Жироне» пришлось бороться с конкурентами из «ПСВ» Эйндховен, чтобы подписать Цыганкова, который сказал, что одной из главных причин, по которой он выбрал Ла Лигу, был Пере Гвардиола, который также работает в агентстве игрока, SEG. В этом сезоне он забил два гола и отдал два ассиста в 11 матчах Ла Лиги.

Артем Довбик, рекордное приобретение «Жироны», перешедший летом из «Днепра-1» за 7,5 млн. евро, привлек внимание спортивного директора Карселя тем, что в прошлом сезоне забил 24 гола в 30 матчах. Убедить его в необходимости перехода в «Жирону» помог партнер по сборной Украины Цыганков. Он является лучшим бомбардиром команды с 7 голами в 13 матчах.

«У нас, безусловно, есть возможность проводить скаутинг таких рынков, поскольку мы находимся под зонтиком «Сити», – говорит Карсель.

«В этих двух случаях (Цыганков и Довбык), я могу сказать, что это было нелегко. Оба были игроками сборной Украины, поэтому нам пришлось сделать смелый шаг. В этом и заключается преимущество близкого сотрудничества с CFG, которая поддерживает нас и смело идет навстречу».



Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Лучшим примером скаутского таланта CFG является 19-летний вингер Савио, более известный как Савиньо, который в этом сезоне стал главной звездой Ла Лиги. Приобретенный в 2022 году родственным клубом CFG «Труа» из бразильского «Атлетико Минейро» за сумму около 7 млн. евро, он так и не сыграл за французскую команду и был отправлен в аренду в «ПСВ» на сезон 2022/2023.

«Мы знали Савиньо несколько лет», – говорит Карсель. «Мы ездили в Южную Америку и видели, как он играет за сборную Бразилии на международных соревнованиях.

City Football Group приняла решение о его подписании, чему мы были очень рады. Но в прошлом сезоне в составе «ПСВ» он получил травму, которая остановила его развитие».

Савио выбыл из строя на два месяца и после возвращения сыграл девять раз за вторую команду «ПСВ». Затем он отправился в Южную Америку, чтобы принять участие в чемпионате мира U-20 в составе сборной Бразилии, и именно там он полностью убедил Карселя.

«Именно там мы увидели игрока, который, на мой взгляд, был просто другим и очень решительным», – говорит Карсель.

«Было очень трудно убедить тренерский штаб, потому что Савио практически не играл на профессиональном уровне... Было нелегко убедить Мичела, но случилось так, что он очень доверяет клубу, моему мнению, тому, что я думаю – и мы сделали это».

После 13 матчей в Ла Лиге Савио записал на свой счет 8 результативных действий (4 гола, 4 передачи), и о нем говорят как о трансферной цели для «Барселоны». В интервью каталонской радиостанции RAC1 две недели назад генеральный директор «Сити» Ферран Сориано не выразил особого беспокойства по поводу этих слухов.

«Савиньо останется в «Жироне» до конца сезона, и я уверен, что он останется и после него», – сказал Сориано. «Он сказал нам, что счастлив быть в «Жироне».

По словам источников в раздевалке «Жироны», которые, как и другие, упомянутые в этой статье, попросили остаться неизвестными, поскольку не имеют разрешения на комментарии, Савио является самым большим талантом, которого видел «Монтиливи».

«У него есть потенциал стать первым игроком, проделавшим путь в обратном направлении: из «Жироны» в «Манчестер Сити», – говорят источники.

Мичел и Кике Карсель – два столпа успеха «Жироны»

Мичел – не путать с одноименным легендарным полузащитником мадридского «Реала» и сборной Испании – был назначен тренером «Жироны» летом 2021 года, когда команда находилась во втором дивизионе.

Но после 10 матчей в Сегунде Мичел одержал две победы, а «Жирона» занимала 20-е место в лиге из 22 команд.

Владельцев «Жироны» нельзя было обвинить в том, что они уволили его, но они оставили бывшего игрока и тренера «Райо Вальекано» в том числе благодаря ряду передовых показателей.

«Еще в октябре 2021 года мы оценили ситуацию с «Жироной», но искусственный интеллект и все метрики, которыми располагала CFG для анализа наших выступлений, подсказали нам, что мы должны сохранить веру в Мичела», – заявил на прошлой неделе генеральный директор «Сити» Сориано.

«Жирона» и Мичел продемонстрировали преданность друг другу. В «Жирону» он пришел с репутацией эксперта по поднятию в Ла Лигу из второго дивизиона с «Райо Вальекано» и «Уэской». В обоих случаях он был уволен до Рождества после того, как вывел команду в высший дивизион.

«Что тебе нужно, так это время», – сказал Мичел в интервью The Athletic. «К счастью, в «Жироне» оно у меня было.

Когда я пришел в клуб, он только что пережил два травматических момента: неудачу в плей-офф за повышение в классе. Футболисты находились в сложном эмоциональном состоянии.

Наше представление об игре было гораздо более агрессивным, чем у «Жироны», и это сыграло свою роль. Игроку, перенесшему две тяжелые травмы, гораздо сложнее раскрыться и рисковать в условиях конкуренции. Возможно, этот психологический процесс был самым сложным моментом в работе с игроками, но это не помогло бы, если бы у меня не было времени».

Помимо тренерских способностей, Мичел продемонстрировал свои человеческие качества – способность адаптироваться к местной культуре и самобытности клуба.

Уроженец захолустного района Вальекас, расположенного к юго-востоку от Мадрида, и легенда «Райо» в бытность игроком, Мичел привлек внимание болельщиков «Жироны», выучив каталонский язык и используя его во время пресс-конференций в свой первый сезон.

«Я выучил каталонский язык не для того, чтобы извлечь для себя выгоду, как популистский ход, и не для того, чтобы заслужить благосклонность болельщиков», – говорит он. «Я просто хотел выразить благодарность клубу, который сделал на меня ставку.

Когда я увидел, что в клубе есть родной язык – каталонский, и понял, что язык достаточно консолидирован, я понял, что если я хочу прижиться среди всех этих людей, стать одним из них и интегрироваться, то язык мне поможет».

Мичел переехал в город Жирона в 2021 году, оставив в Мадриде жену и двух мыновей. Один из них играет в академии «Реала», другой – во второй команде «Жироны». Он решил поселиться в центре города, чтобы поддерживать связь с местными жителями.

В первый год работы в Жироне к нему пришли соседи из его многоквартирного дома, которые постучали в его дверь, чтобы поприветствовать его в городе. Супруги-пенсионеры пригласили менеджера к себе в гости в пятницу днем, чтобы отведать «pa amb tomaquet» – традиционный каталонский томатный хлеб – и испанский омлет. Но Мичел попросил их научить его каталонскому языку, и это требование он распространил на сотрудников «Жироны», которые до сих пор переписываются с ним на своем родном языке.

Пятничные встречи Мичела с соседями стали регулярными в первый год его жизни и помогали ему, пока его семья была в отъезде. Теперь у Мичела есть личный учитель, который продолжает совершенствовать его каталонский язык.

«Мичел – это профиль тренера, которого мы давно искали», – говорит президент Хели. «Благодаря его подходу мы заработали репутацию клуба для развития молодых игроков. Мы предоставляем талантам платформу для развития и роста».

Эта репутация помогла привлечь 22-летнего бывшего центрального защитника «Сити» Эрика Гарсию, который был взят в аренду у «Барселоны» прошлым летом. Это привело к подписанию бывшего воспитанника академии мадридского «Реала» Мигеля Гутьерреса, 22-летнего игрока, который стал ключевой фигурой в игре «Жироны» в качестве левого защитника, проникающего внутрь. За ним пристально следят представители АПЛ.

Алеш Гарсия является примером подхода Мишеля. Бывший полузащитник «Сити», который провел два неудачных года в аренде в «Жироне» в 2017-2019 годах, в 2020 году после окончания контракта с «Сити» выпал из элиты, перейдя в румынское «Динамо» Бухарест. Но «Жирона» вернула его в 2021 году как свободного агента, и недавно 26-летний футболист дебютировал в сборной Испании после впечатляющего начала сезона; на его счету 3 гола и 4 результативные передачи.

«Жирона» – самая забивная команда Ла Лиги (31 гол), и она набрала больше всего очков на выезде (19).

«Прежде всего, я испытываю гордость за то, что болельщики представляют команду, а соперники и другие команды ценят то, как мы действуем, – это признание у нас в голове», – говорит Мичел.



Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Спортивный директор Карсель также сыграл ключевую роль. Он один из немногих руководителей, пришедших в команду до участия «Сити», – его назначили в 2014 году, но ни у кого в CFG не было сомнений на его счет.

Бывший игрок «Ла Масии», Карсель выступал за команду «С» «Барселоны», а затем провел свою игровую карьеру в низших дивизионах, играя за такие клубы, как «Кадис», «Леганес», «Сабадель» и «Л'Оспиталет». В 2011 году он впервые занял должность спортивного директора в клубе третьего дивизиона «Л'Оспиталет», где его и заметило руководство «Жироны».

Способность Карселя находить таланты и строить команду вокруг каждого менеджера – одно из его самых сильных качеств. Частью его работы является постоянный процесс перестройки, когда игроки и менеджеры приходят и уходят, а клуб остается успешным.

«Каждый год я должен уметь понимать, что произойдет то, чего ты не хочешь», – говорит Карсель в интервью The Athletic.

«Просто посмотрите на прошлый сезон, сколько игроков ушло. Санти Буэно сейчас в «Вулверхэмптоне», потому что они сделали хорошее предложение. Родриго Рикельме, перешедший на правах аренды из мадридского «Атлетико», сейчас играет в основе за свой клуб и сборную Испании. Нападающий Тати Кастельянос (арендованный у клуба CFG «Нью-Йорк Сити») был продан в «Лацио», затем мы столкнулись с ситуацией с Ориолем Ромеу (полузащитник был продан в «Барселону»).

«Всегда сложно удержать всех, но в то же время уходы позволили нам сохранить вратаря Пауло Гассанигу и подписать полузащитников Янгеля Эрреру и Ивана Мартина, которые были ключевыми для тренера».

«Жирона» обеспечила будущее Карселя: два месяца назад он продлил контракта на два года до 2027 года. Мичел также заключил новый контракт до 2026 года. Многие болельщики «Жироны» считают, что Мичел может занять главное место в проекте CFG, сменив Пепа Гвардиолу в «Сити», когда каталонец уйдет. Мичел смеется.

«Я слышал эти слухи, да, но они преувеличены», – говорит он. «Это, который мы не можем остановить, и, очевидно, мы переживаем счастливый момент, но не более того.

Пока что мы живем во сне, и больше всего мы хотим, чтобы он продолжался».

Итак, может ли «Жирона» выиграть Ла Лигу? Opta дает им 1,2% шансов удержаться на первом месте и говорит, что наиболее вероятно, что они займут четвертое место (с вероятностью 36,1%).

Несмотря на это, «Жирона» – всего лишь четвертая команда после «Барселоны», «Реала» и «Атлетико», выигравшая 11 из 13 стартовых матчей в Ла Лиге. И, как сказал Сориано в интервью RAC1: «Если в марте «Жирона» окажется в той же ситуации, что и мы сейчас, мы постараемся – и захотим – выиграть Ла Лигу».

Тем не менее, каталонцы предпочли бы не слышать разговоров о титуле, особенно если учесть, что в начале сезона ставилась задача остаться на вершине. Клубные источники сообщили, что «Жирона» уже рассматривает возможность модернизации «Монтиливи» с целью проведения еврокубков в следующем сезоне.

Но Пере Гвардиола четко ответил на вопрос, сможет ли команда, с которой он работает уже восемь лет, пройти весь путь.

«Мы должны прожить все это день за днем», – говорит он. Получать удовольствие и гордиться, не слишком заботясь о будущем».

«Футбол – это бросок монеты. Могут быть травмы, остается много матчей... Не надо загадывать наперед. Будем думать, что Савиньо останется на долгие годы, Цыганков тоже, Довбик продолжит забивать голы, и посмотрим, сможем ли мы в январе совершить еще одну сделку, чтобы улучшить команду».

Пол Бальюс, Гильермо Раи, The Athletic

Перевод и адаптация – Олег Дидух