27 ноября на «Монтиливи» пройдет матч 13-го тура Примеры, в котором «Жирона» встретится с «Атлетиком». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Жирона

Клуб вообще-то проводит только четвертый сезон в Ла Лиге за всю свою историю. И вернулся туда после паузы в 3 года в 2022-м году только через стыковые поединки. Несмотря на то, что новичку прогнозировали тяжелую борьбу за вылет, в итоге тот уверенно закрепился в верхней половине таблицы и даже претендовали на еврокубки. Более того, после летней паузы, жирондинцы, усилившись Артемом Довбиком (который уже наколотил 7 голов), создали главную сенсацию этой темпорады. Они выиграли 11 матчей из 13, проиграв только мадридскому Реалу (пусть и сразу 0-3). Но, дождавшись новых осечек сливочных, подопечные Мичела Санчеса смогли вернуться на единоличное первое место. Впрочем, сам наставник пытается удержать всех от масштабных надежд, пока что заявляя, что его подопечные близки к обеспечению себе просто прописки на следующий розыгрыш чемпионата.

Атлетик

Команда может в чем-то считаться антиподом для своего следующего оппонента. Баски - исторический гранд испанского футбола с богатым перечнем достижением. Но вот только за последнее время был разве что Суперкубок, взятый предшественником нынешнего наставника, Марселино. Но развить успехи он не успел, и с лета прошлого года пост вернул себе Вальверде. Эрнесто не впечатлил в прошлом сезоне, не обеспечив возвращения старых-новых подопечных в еврокубки. Но сейчас коллектив из Бильбао выдал достойный старт. В ноябре после прохода в кубке некоего Руби вышло последовательно обыграть Вильярреал (3-2) и Сельту (4-3). Это позволило команде выпрыгнуть на пятое место, и хочется еще немного прибавить.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне жирондинцы обыграли басков дважды. Были зрелищные поединки: 2-1 в Каталонии, 3-2 в Басконии в пользу гостей.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что у Довбика и компании неплохие шансы на успех. Но и баски хороши. Ждем тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,75).