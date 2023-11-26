В понедельник, 27 ноября, состоится матч 14-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся каталонская «Жирона» и «Атлетик Бильбао». Игра пройдет в Жироне на стадионе «Эстади Монтиливи».

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Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

После 13 сыгранных туров в чемпионате Испании по футболу «каталонцы» имеют в своем активе 34 очка, а «Атлетик» набрал 24 балла.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Жирона – Атлетик Бильбао. Смотреть онлайн. LIVE трансляция