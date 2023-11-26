Жирона – Атлетик Бильбао. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 ноября в 22:00 поединок 14-го тура Испанской Ла Лиги
В понедельник, 27 ноября, состоится матч 14-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся каталонская «Жирона» и «Атлетик Бильбао». Игра пройдет в Жироне на стадионе «Эстади Монтиливи».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
После 13 сыгранных туров в чемпионате Испании по футболу «каталонцы» имеют в своем активе 34 очка, а «Атлетик» набрал 24 балла.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».
Жирона – Атлетик Бильбао. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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