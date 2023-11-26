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Чемпионат Испании
Жирона
27.11.2023 22:00 - : -
Атлетик Бильбао
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Украина. Премьер лига
26 ноября 2023, 18:56 | Обновлено 26 ноября 2023, 19:00
1084
0

Жирона – Атлетик Бильбао. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 ноября в 22:00 поединок 14-го тура Испанской Ла Лиги

26 ноября 2023, 18:56 | Обновлено 26 ноября 2023, 19:00
1084
0
Жирона – Атлетик Бильбао. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Цыганков и Довбик

В понедельник, 27 ноября, состоится матч 14-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся каталонская «Жирона» и «Атлетик Бильбао». Игра пройдет в Жироне на стадионе «Эстади Монтиливи».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

После 13 сыгранных туров в чемпионате Испании по футболу «каталонцы» имеют в своем активе 34 очка, а «Атлетик» набрал 24 балла.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Жирона – Атлетик Бильбао. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник: Милан рассмотрит возможность трансфера лидера Жироны
Жирона Атлетик Бильбао чемпионат Испании по футболу Ла Лига Артем Довбик Виктор Цыганков смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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