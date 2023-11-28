МИЧЕЛ: «Довбик может пропустить матч с Валенсией»

Главный тренер испанской «Жироны» Мичел прокомментировал ничью своей команды с «Атлетиком» из Бильбао (1:1). Гол за «Жирону» забил украинец Виктор Цыганков.

«Атлетик», несомненно, самая лучшая команда, которая приезжала сюда. Я чувствую себя очень счастливым и очень доволен этим очком.

«Жирона» достигла положительного момента в замечательной игре между двумя командами, в которой могло случиться все, что угодно, и производительность была очень высока. Игроки никак не потеряли лицо в матче.

Мадрид, «Атлетико», «Бетис», «Реал Сосьедад» выиграли. Если мы хотим остаться на вершине, мы должны побеждать. Это очень хорошо, что футболисты сердятся из-за ничьей.

Форвард Артем Довбик выбыл на последних минутах из-за травмы икры и может пропустить матч против «Валенсии» 2 декабря, – сказал Мичел.