Цыганков открыл счет в матче с Атлетиком, но Жирона упустила победу

«Жирона» в заключительном матче 14-го тура Ла Лиги дома упустила победу над «Атлетико» из Бильбао.

Украинский вингер Виктор Цыганков вышел в основе «Жироны» и был заменен на 85-й минуте. Именно он открыл счет в матче на 55-й минуте, забив свой третий гол в нынешнем сезоне Ла Лиги.

Другой украинец, Артем Довбик, не попал даже в заявку «Жироны» из-за травмы икроножной мышцы.

Ла Лига. 14-й тур

Жирона – Атлетик – 1:1

Голы: Цыганков 55 – Уильямс 67

Благодаря этой ничьей «Жирона» набрала 35 очков и теперь делит лидерство в Ла Лиге с «Реалом». «Атлетик» идет пятым с 25 баллами.

Гол Цыганкова: