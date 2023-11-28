Цыганков открыл счет в матче с Атлетиком, но Жирона упустила победу
Команда Мичела теперь делит лидерство с «Реалом»
«Жирона» в заключительном матче 14-го тура Ла Лиги дома упустила победу над «Атлетико» из Бильбао.
Украинский вингер Виктор Цыганков вышел в основе «Жироны» и был заменен на 85-й минуте. Именно он открыл счет в матче на 55-й минуте, забив свой третий гол в нынешнем сезоне Ла Лиги.
Другой украинец, Артем Довбик, не попал даже в заявку «Жироны» из-за травмы икроножной мышцы.
Ла Лига. 14-й тур
Жирона – Атлетик – 1:1
Голы: Цыганков 55 – Уильямс 67
Благодаря этой ничьей «Жирона» набрала 35 очков и теперь делит лидерство в Ла Лиге с «Реалом». «Атлетик» идет пятым с 25 баллами.
Гол Цыганкова:
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Командам Первой лиги придется отдавать долги
FourFourTwo представила свою версию худших трансферов мерсисайдцев
Це одночасно і тішить, і тривожить. Не те щоб я став завзятим вболівальником Жирони, але чим довше вона буде нав`язувати Реалу з Барсою незвичне відчуття другосортності, тим приємніше)