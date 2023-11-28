Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Цыганков открыл счет в матче с Атлетиком, но Жирона упустила победу
Чемпионат Испании
Жирона
27.11.2023 22:00 – FT 1 : 1
Атлетик Бильбао
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
28 ноября 2023, 00:03 | Обновлено 28 ноября 2023, 01:03
1707
12

Цыганков открыл счет в матче с Атлетиком, но Жирона упустила победу

Команда Мичела теперь делит лидерство с «Реалом»

28 ноября 2023, 00:03 | Обновлено 28 ноября 2023, 01:03
1707
12
Цыганков открыл счет в матче с Атлетиком, но Жирона упустила победу
Getty Images/Global Images Ukraine

«Жирона» в заключительном матче 14-го тура Ла Лиги дома упустила победу над «Атлетико» из Бильбао.

Украинский вингер Виктор Цыганков вышел в основе «Жироны» и был заменен на 85-й минуте. Именно он открыл счет в матче на 55-й минуте, забив свой третий гол в нынешнем сезоне Ла Лиги.

Другой украинец, Артем Довбик, не попал даже в заявку «Жироны» из-за травмы икроножной мышцы.

Ла Лига. 14-й тур

Жирона – Атлетик – 1:1
Голы: Цыганков 55 – Уильямс 67

Благодаря этой ничьей «Жирона» набрала 35 очков и теперь делит лидерство в Ла Лиге с «Реалом». «Атлетик» идет пятым с 25 баллами.

Гол Цыганкова:

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Иньяки Уильямс (Атлетик Бильбао).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Жирона).
По теме:
Лучший игрок Жироны. Цыганков получил высокую оценку за матч с Атлетиком Б
ФОТО. Лицо Цыганкова, когда забил в ворота Атлетика из Бильбао
Жирона – Атлетик Б – 1:1. Как забил Цыганков? Видео голов и обзор матча
Жирона Атлетик Бильбао Ла Лига чемпионат Италии по футболу Виктор Цыганков видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА признала новые Карпаты и Металлист правопреемниками
Футбол | 27 ноября 2023, 15:05 13
ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА признала новые Карпаты и Металлист правопреемниками
ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА признала новые Карпаты и Металлист правопреемниками

Командам Первой лиги придется отдавать долги

Обнародован список худших трансферов Ливерпуля. Присутствует и украинец
Футбол | 27 ноября 2023, 04:32 7
Обнародован список худших трансферов Ливерпуля. Присутствует и украинец
Обнародован список худших трансферов Ливерпуля. Присутствует и украинец

FourFourTwo представила свою версию худших трансферов мерсисайдцев

ВИДЕО. Виктор Цыганков забил за Жирону в матче с Атлетиком
Футбол | 27.11.2023, 23:20
ВИДЕО. Виктор Цыганков забил за Жирону в матче с Атлетиком
ВИДЕО. Виктор Цыганков забил за Жирону в матче с Атлетиком
4 клуба УПЛ не поддержали проведение выборов президента УАФ
Футбол | 27.11.2023, 16:50
4 клуба УПЛ не поддержали проведение выборов президента УАФ
4 клуба УПЛ не поддержали проведение выборов президента УАФ
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Мы не можем играть так, как играет Ливерпуль»
Футбол | 27.11.2023, 12:39
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Мы не можем играть так, как играет Ливерпуль»
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Мы не можем играть так, как играет Ливерпуль»
Комментарии 12
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vladimir Shevchenko
Но гол у цигана зачетний
Ответить
+5
introvert
Вітька молодчик, разом з Савіньо сьогодні вирішував. Але Жирона з Довбиком і Жирона без Довбика - дві різні команди. За лічені місяці команда стала дуже залежною від українця, Довбик стягував на себе купу захисників, звільняючи зони для партнерів, вигравав єдиноборства, був активним в підіграші. Стуані сьогодні і на 10% не зміг його замінити, команда грала фактично вдесятьох. Роль Циганкова в побудові гри Жирони теж вагома, але якщо йому на фланзі можна знайти більш-менш рівноцінну заміну, то Артем на своїй позиції встиг стати незамінним.
Це одночасно і тішить, і тривожить. Не те щоб я став завзятим вболівальником Жирони, але чим довше вона буде нав`язувати Реалу з Барсою незвичне відчуття другосортності, тим приємніше)
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Octopus
19 нарушений против 8 у Жироны. При этом желтая карточка одна. Тактика баскского мелкого фола почти сработала. 
Ответить
+1
Женя Матийчук
крута гра у виконанні обох команд з купою моментів, так хотілося перемоги Жирони але радію і одному балу...все-таки  не було нашого супербомбардиру да і каталонські атлети далеко не хлопчики для биття, а по грі шальки терезів могли схилитися в будь яку сторону. Заслужена нічия, Вітю вітаю з голом.
Ответить
0
Nordenus
Сложно уже Жироне побеждать постоянно в каждом матче. У команды по факту один состав, который может тащить. В итоге травма Довбика сказалась. В нападении было все плохо, Стуани очень слаб, ну он уже ветеран все таки. Сейчас начинается самый сложный календарь. Боюсь это не первая потеря очков в ближайших матчах, защита у команды продолжает страдать, но зато часто фартит им. Главное чтобы Довбик вернулся к матчу с Валенсией.
Ответить
0
Vladimir Shevchenko
Відскочили. А шо нє?
Ответить
-2
Лига конференций без динамо
Витёк молодец ,что убежал  с опзжшного шестого динамо не возвращаясь в Украину пока суркисы не продали его за пять миллионов ,он сейчас начал ещё больше реализовывать свой талант в Жироне,а  так вернулся и  суркисы опзжшные его на цепь посадили в подвал к несенюку  и заставили продлить контракт ещё на 100 лет  и гнил бы в опзжшниках  шестых
Ответить
-7
Показать Скрыть 4 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Пришла, а установка закрыта». Украинка рассказала о коллизии на стрельбище
«Пришла, а установка закрыта». Украинка рассказала о коллизии на стрельбище
26.11.2023, 18:46
Биатлон
ВИДЕО. Он сделал это снова! Коваленко забил во втором матче подряд
ВИДЕО. Он сделал это снова! Коваленко забил во втором матче подряд
26.11.2023, 17:54 7
Футбол
Эстерсунд. Драматичная победа Виттоцци, Петренко – в топ-25
Эстерсунд. Драматичная победа Виттоцци, Петренко – в топ-25
26.11.2023, 13:59 9
Биатлон
ВИДЕО. Грабеж или по делу? У Коваленко забрали гол, названа причина
ВИДЕО. Грабеж или по делу? У Коваленко забрали гол, названа причина
26.11.2023, 19:19 13
Футбол
Чжан Чжилей изменил свой прогноз на бой Усик – Фьюри
Чжан Чжилей изменил свой прогноз на бой Усик – Фьюри
26.11.2023, 23:32
Бокс
Скромность и традиции. Как Жирона взобралась на вершину Ла Лиги
Скромность и традиции. Как Жирона взобралась на вершину Ла Лиги
27.11.2023, 11:51 2
Футбол
Игрока Ливерпуля могут наказать за слова после матча с Манчестер Сити
Игрока Ливерпуля могут наказать за слова после матча с Манчестер Сити
27.11.2023, 08:50 6
Футбол
Кто получил максимальные 10,0? Лунина высоко оценили за сухой матч Реала
Кто получил максимальные 10,0? Лунина высоко оценили за сухой матч Реала
26.11.2023, 22:43 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем