ВИДЕО. Виктор Цыганков забил за Жирону в матче с Атлетиком

Вингер сборной Украины Виктор Цыганков забил очередной гол за испанскую «Жирону». Он открыл счет в матче 14-го тура Ла Лиги против «Атлетика» из Бильбао на 55-й минуте.

Для Цыганкова это третий гол в 12 матчах нынешнего сезона Ла Лиги. Также на его счету две голевые передачи.

Напомним, другой украинец в составе «Жироны», форвард Артем Довбик, матч пропускает из-за травмы икроножной мышцы. Цыганков в матче с «Атлетиком» появился на поле в основном составе.

Видео гола Виктора Циганкова в ворота «Атлетика» смотрите здесь.