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  4. ВИДЕО. Виктор Цыганков забил за Жирону в матче с Атлетиком
Испания
27 ноября 2023, 23:20 | Обновлено 27 ноября 2023, 23:38
3394
2

ВИДЕО. Виктор Цыганков забил за Жирону в матче с Атлетиком

Третий гол в сезоне для украинца

27 ноября 2023, 23:20 | Обновлено 27 ноября 2023, 23:38
3394
2
ВИДЕО. Виктор Цыганков забил за Жирону в матче с Атлетиком
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Вингер сборной Украины Виктор Цыганков забил очередной гол за испанскую «Жирону». Он открыл счет в матче 14-го тура Ла Лиги против «Атлетика» из Бильбао на 55-й минуте.

Для Цыганкова это третий гол в 12 матчах нынешнего сезона Ла Лиги. Также на его счету две голевые передачи.

Напомним, другой украинец в составе «Жироны», форвард Артем Довбик, матч пропускает из-за травмы икроножной мышцы. Цыганков в матче с «Атлетиком» появился на поле в основном составе.

Видео гола Виктора Циганкова в ворота «Атлетика» смотрите здесь.

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видео Виктор Цыганков Жирона Атлетик Бильбао Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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turist86
Браво!
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+3
Микола Захарченко
Віті " треба вийти " і бути лідером Жирони , красава 👍
Ответить
+2
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