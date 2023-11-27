ВИДЕО. Виктор Цыганков забил за Жирону в матче с Атлетиком
Третий гол в сезоне для украинца
Вингер сборной Украины Виктор Цыганков забил очередной гол за испанскую «Жирону». Он открыл счет в матче 14-го тура Ла Лиги против «Атлетика» из Бильбао на 55-й минуте.
Для Цыганкова это третий гол в 12 матчах нынешнего сезона Ла Лиги. Также на его счету две голевые передачи.
Напомним, другой украинец в составе «Жироны», форвард Артем Довбик, матч пропускает из-за травмы икроножной мышцы. Цыганков в матче с «Атлетиком» появился на поле в основном составе.
Видео гола Виктора Циганкова в ворота «Атлетика» смотрите здесь.
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