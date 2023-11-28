Жирона – Атлетик Б – 1:1. Как забил Цыганков? Видео голов и обзор матча

В матче 14-го тура чемпионата Испании «Жирона» дома сыграла вничью с «Атлетиком» Бильбао со счетом 1:1.

Счет для хозяев во втором тайме открыл украинский вингер Виктор Цыганков, на что гости ответили точным ударом Иньяки Уильямса.

«Жирона» с 35 очками занимает второе место. Лидирует «Реал», у которого столько же очков, но лучшие дополнительные показатели.

Далее идут: «Атлетико» М и «Барселона» (по 31 очку). «Атлетик» Б с 25 баллами замыкает топ-5 вместе с командой «Реал Сосьедад».

Ла Лига. 14-й тур, 27 ноября

Жирона – Атлетик – 1:1

Голы: Цыганков, 55 – Иньяки Уильямс, 67

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Цыганков, 55 мин.

ГОЛ! 1:1. Иньяки Уильямс, 67 мин.