Жирона – Атлетик Б – 1:1. Как забил Цыганков? Видео голов и обзор матча
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В матче 14-го тура чемпионата Испании «Жирона» дома сыграла вничью с «Атлетиком» Бильбао со счетом 1:1.
Счет для хозяев во втором тайме открыл украинский вингер Виктор Цыганков, на что гости ответили точным ударом Иньяки Уильямса.
«Жирона» с 35 очками занимает второе место. Лидирует «Реал», у которого столько же очков, но лучшие дополнительные показатели.
Далее идут: «Атлетико» М и «Барселона» (по 31 очку). «Атлетик» Б с 25 баллами замыкает топ-5 вместе с командой «Реал Сосьедад».
Ла Лига. 14-й тур, 27 ноября
Жирона – Атлетик – 1:1
Голы: Цыганков, 55 – Иньяки Уильямс, 67
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Цыганков, 55 мин.
ГОЛ! 1:1. Иньяки Уильямс, 67 мин.
События матча
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