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  4. Звезда Реала подвергся расистским высказываниям в своих социальных сетях
Бразилия
24 ноября 2023, 11:02 |
354
0

Звезда Реала подвергся расистским высказываниям в своих социальных сетях

Произошло это после матча Бразилия – Аргентина

24 ноября 2023, 11:02 |
354
0
Звезда Реала подвергся расистским высказываниям в своих социальных сетях
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Звездный вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Родриго подвергся расистским высказываниям в своих социальных сетях после матча отбора на ЧМ-2026 против сборной Аргентины.

«Если мы не будем делать то, что они хотят, если мы не будем вести себя так, как они считают нужным, если мы будем носить предметы одежды, которые их беспокоят, если мы не будем молча переносить нападки, если мы займем места, которые они считают только своими, расисты перейдут к действиям со своим преступным поведением. Но, к сожалению для них, мы не остановимся», – сказал Бразилец.

Напомним, что еще до старта поединка Бразилия – Аргентина, во время исполнения гимнов, фанаты обеих команд столкнулись на трибунах, отрывая и бросая друг в друга стулья.

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Источник Фабрицио Романо
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