Звезда Реала подвергся расистским высказываниям в своих социальных сетях

Звездный вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Родриго подвергся расистским высказываниям в своих социальных сетях после матча отбора на ЧМ-2026 против сборной Аргентины.

«Если мы не будем делать то, что они хотят, если мы не будем вести себя так, как они считают нужным, если мы будем носить предметы одежды, которые их беспокоят, если мы не будем молча переносить нападки, если мы займем места, которые они считают только своими, расисты перейдут к действиям со своим преступным поведением. Но, к сожалению для них, мы не остановимся», – сказал Бразилец.

Напомним, что еще до старта поединка Бразилия – Аргентина, во время исполнения гимнов, фанаты обеих команд столкнулись на трибунах, отрывая и бросая друг в друга стулья.

🤍✊🏾 Rodrygo: “Racists are always active. My social networks were invaded with insults and all kinds of nonsense”.



“If we don't do what they want, if we don't behave as they think we should, if we wear something that bothers them, if we don't lower our heads when we are… pic.twitter.com/deR5nVEH3Q