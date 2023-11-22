ВИДЕО. Перед игрой Бразилия – Аргентина фанов побили дубинками на трибунах

В очередном матче квалификации на чемпионат мира 2026 сборная Бразилии проиграла команде Аргентины (0:1), но матч больше запомнился инцидентом на трибунах.

Еще до старта поединка, во время исполнения гимнов, фанаты обеих команд схлестнулись на трибунах, отрывая и бросая в друг друга стулья, а местная полиция успокаивала самых буйных дубинками.

Капитан бразильцев Маркиньос и футболисты сборной Аргентины попытались вмешаться, но ничем помочь не смогли. Одним из самых активных был вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес, который пытался залезть на трибуну сам.

Игру пытались начать еще до завершения разборок на трибунах, но Лионель Месси показал жестом, что его команда начинать не собирается и увел партнеров с поля.

В итоге полиции удалось локализовать аргентинских фанатов, которые до этого почему то не были огорожены от болельщиков Бразилии.

Сборная Аргентины все же вышла на поле и через 27 минут матч начался, но эмоции перекинулись на футбольное поле. Например, Месси схватил за шею Родриго и высказал ему что-то на повышенных тонах. Позже стало известно, что бразилец назвал соперников «ссыкунами», а Лионель ответил, что они не «ссыкуны, а чемпионы мира».

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine