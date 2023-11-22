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Бразилия
22.11.2023 02:30 – FT 0 : 1
Аргентина
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Чемпионат мира
22 ноября 2023, 05:35 |
618
0

Третье поражение подряд. Сборная Бразилии уступила Аргентине

Свои матчи также выиграли Колумбия, Эквадор и Уругвай

22 ноября 2023, 05:35 |
618
0
Третье поражение подряд. Сборная Бразилии уступила Аргентине
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись матчи отбора на чемпионат мира среди команд Южной Америки. Центральным противостоянием игрового дня был матч Бразилии и Аргентины.

Игра началась с получасовой задержкой из-за потасовки аргентинских болельщиков с полицией и стюаардами на трибунах.

Единственный гол в матче забил Николас Отаменди, ему ассистировал Джованни Ло Чельсо.

Это поражение стало для бразильцев третьим подряд в отборе. Команда идет на шестом месте в турнирной таблице.

Отбор на ЧМ-2026. Южная Америка

Бразилия – Аргентина – 0:1

Гол: Отаменди, 63

Бразилия – Алиссон, Эмерсон, Маркиньос (Нино, 46), Габриэл (Жоэлинтон, 72), Карлос Аугусто, Бруно Гимараэс (Дуглас Луис, 78), Андре, Рафинья (Эндрик, 72), Родриго, Мартинелли (Рафаэл Вейга, 78), Габриэл Жезус.

Аргентина – Мартинес, Молина, Отаменди, Ромеро, Акунья (Тальяфико, 66), Ло Чельсо (Гонсалес, 70), Мак Аллистер, Де Поль, Фернандес (Паредес, 70), Месси (Ди Мария, 78), Альварес (Мартинес, 78).

Парагвай – Колумбия – 0:1

Гол: Борре, 11, пен

Уругвай – Боливия – 3:0

Голы: Нуньес, 15, 71, Уильямиль, 39, аг,

Эквадор – Чили – 1:0

Гол: Мена, 21

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Источник Sport.ua
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