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22.11.2023 01:00 – FT 0 : 1
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22 ноября 2023, 22:23 | Обновлено 23 ноября 2023, 00:52
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ВИДЕО. Уругвай, Колумбия и Эквадор одержали победы в квалификации ЧМ-2026

На ЧМ от Южной Америки выйдут 6 команд из 10, а еще одна попадет в плей-офф

22 ноября 2023, 22:23 | Обновлено 23 ноября 2023, 00:52
294
0
ВИДЕО. Уругвай, Колумбия и Эквадор одержали победы в квалификации ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарвин Нуньес

В ночь на 18 ноября состоялись матчи 6-го тура квалификации ЧМ-2026 в зоне Южной Америки.

В центральном матче Бразилия проиграла Аргентине со счетом 0:1, единственный гол забил Николас Отаменди.

В других матчах 6-го игрового дня одержали победы Уругвай, Колумбия и Эквадор.

Турнирное положение: Аргентина (15 очков), Уругвай (13), Колумбия (12), Венесуэла (9), Эквадор (8), Бразилия (7), Парагвай, Чили (по 5), Боливия (3), Перу (2).

На ЧМ от Южной Америки выйдут 6 команд из 10, а еще одна попадет в плей-офф.

Квалификация ЧМ-2026 по футболу

Южная Америка. 6-й тур, 21–22 ноября

Турнирная таблица

Бразилия – Аргентина – 0:1

Гол: Отаменди, 63

Парагвай – Колумбия – 0:1

Гол: Борре, 11 (пен)

Эквадор – Чили – 1:0

Гол: Мена, 21

Уругвай – Боливия – 3:0

Голы: Нуньес, 15, 71, Вильямиль, 39 (автогол)

Перу – Венесуэла – 1:1

Голы: Йотун, 17 – Саварино, 54

События матча

11’
ГОЛ ! С пенальти забил Сантос Борре (Колумбия).
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Источник Sport.ua
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