ВИДЕО. Уругвай, Колумбия и Эквадор одержали победы в квалификации ЧМ-2026
На ЧМ от Южной Америки выйдут 6 команд из 10, а еще одна попадет в плей-офф
В ночь на 18 ноября состоялись матчи 6-го тура квалификации ЧМ-2026 в зоне Южной Америки.
В центральном матче Бразилия проиграла Аргентине со счетом 0:1, единственный гол забил Николас Отаменди.
В других матчах 6-го игрового дня одержали победы Уругвай, Колумбия и Эквадор.
Турнирное положение: Аргентина (15 очков), Уругвай (13), Колумбия (12), Венесуэла (9), Эквадор (8), Бразилия (7), Парагвай, Чили (по 5), Боливия (3), Перу (2).
На ЧМ от Южной Америки выйдут 6 команд из 10, а еще одна попадет в плей-офф.
Квалификация ЧМ-2026 по футболу
Южная Америка. 6-й тур, 21–22 ноября
Турнирная таблица
Бразилия – Аргентина – 0:1
Гол: Отаменди, 63
Парагвай – Колумбия – 0:1
Гол: Борре, 11 (пен)
Эквадор – Чили – 1:0
Гол: Мена, 21
Уругвай – Боливия – 3:0
Голы: Нуньес, 15, 71, Вильямиль, 39 (автогол)
Перу – Венесуэла – 1:1
Голы: Йотун, 17 – Саварино, 54
События матча
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