Статистики оценили шансы сборной Украины на выход на Евро-2024

Сборная Украины в группе С отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 года, как известно, заняла третье место.

20 ноября в заключительном матче квалификации украинцы в Леверкузене сыграли вничью 0:0 со сборной Италии и не смогли опередить ее в итоговой таблице. Обе команды набрали по 14 очков, но у итальянцев оказались лучшие дополнительные показатели.

Теперь подопечных Сергей Реброва ждут матчи плей-офф, куда они вышли по рейтингу в Лиге наций УЕФА.

Статистический портал Gracenote Live оценил вероятность выхода на Евро-2024 сборных, которые примут участие в плей-офф квалификации. Статистики уверены, что наилучшие шансы на попадание в Германию у Греции (50%), Польши (47%), Украины (36%), Грузии (36%) и Уэльса (35%).

🧮 - What are the chances of #EURO2024 qualification via the play-offs?



5⃣0⃣% 🇬🇷Greece

4⃣7⃣% 🇵🇱Poland

3⃣6⃣% 🇺🇦Ukraine

3⃣6⃣% 🇬🇪Georgia

3⃣5⃣% 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Wales

3⃣1⃣% 🇮🇱Israel

2⃣1⃣% 🇧🇦Bosnia-Herzegovina

1⃣8⃣% 🇫🇮Finland

0⃣9⃣% 🇮🇸Iceland

0⃣7⃣% 🇰🇿Kazakhstan

0⃣7⃣% 🇱🇺Luxembourg

0⃣3⃣% 🇪🇪Estonia