Статистики оценили шансы сборной Украины на выход на Евро-2024

Сборная Украины в группе С отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 года, как известно, заняла третье место.

20 ноября в заключительном матче квалификации украинцы в Леверкузене сыграли вничью 0:0 со сборной Италии и не смогли опередить ее в итоговой таблице. Обе команды набрали по 14 очков, но у итальянцев оказались лучшие дополнительные показатели.

Теперь подопечных Сергей Реброва ждут матчи плей-офф, куда они вышли по рейтингу в Лиге наций УЕФА.

Статистический портал Gracenote Live оценил вероятность выхода на Евро-2024 сборных, которые примут участие в плей-офф квалификации. Статистики уверены, что наилучшие шансы на попадание в Германию у Греции (50%), Польши (47%), Украины (36%), Грузии (36%) и Уэльса (35%).