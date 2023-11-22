Статистики оценили шансы сборной Украины на выход на Евро-2024
Команду Сергей Реброва ждет плей-офф отбора
Сборная Украины в группе С отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 года, как известно, заняла третье место.
20 ноября в заключительном матче квалификации украинцы в Леверкузене сыграли вничью 0:0 со сборной Италии и не смогли опередить ее в итоговой таблице. Обе команды набрали по 14 очков, но у итальянцев оказались лучшие дополнительные показатели.
Теперь подопечных Сергей Реброва ждут матчи плей-офф, куда они вышли по рейтингу в Лиге наций УЕФА.
Статистический портал Gracenote Live оценил вероятность выхода на Евро-2024 сборных, которые примут участие в плей-офф квалификации. Статистики уверены, что наилучшие шансы на попадание в Германию у Греции (50%), Польши (47%), Украины (36%), Грузии (36%) и Уэльса (35%).
🧮 - What are the chances of #EURO2024 qualification via the play-offs?— Gracenote Live (@GracenoteLive) November 22, 2023
5⃣0⃣% 🇬🇷Greece
4⃣7⃣% 🇵🇱Poland
3⃣6⃣% 🇺🇦Ukraine
3⃣6⃣% 🇬🇪Georgia
3⃣5⃣% 🏴Wales
3⃣1⃣% 🇮🇱Israel
2⃣1⃣% 🇧🇦Bosnia-Herzegovina
1⃣8⃣% 🇫🇮Finland
0⃣9⃣% 🇮🇸Iceland
0⃣7⃣% 🇰🇿Kazakhstan
0⃣7⃣% 🇱🇺Luxembourg
0⃣3⃣% 🇪🇪Estonia
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