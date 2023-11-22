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Чемпионат Европы
22 ноября 2023, 15:47 | Обновлено 22 ноября 2023, 15:54
3124
3

Статистики оценили шансы сборной Украины на выход на Евро-2024

Команду Сергей Реброва ждет плей-офф отбора

22 ноября 2023, 15:47 | Обновлено 22 ноября 2023, 15:54
3124
3
Статистики оценили шансы сборной Украины на выход на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины в группе С отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 года, как известно, заняла третье место.

20 ноября в заключительном матче квалификации украинцы в Леверкузене сыграли вничью 0:0 со сборной Италии и не смогли опередить ее в итоговой таблице. Обе команды набрали по 14 очков, но у итальянцев оказались лучшие дополнительные показатели.

Теперь подопечных Сергей Реброва ждут матчи плей-офф, куда они вышли по рейтингу в Лиге наций УЕФА.

Статистический портал Gracenote Live оценил вероятность выхода на Евро-2024 сборных, которые примут участие в плей-офф квалификации. Статистики уверены, что наилучшие шансы на попадание в Германию у Греции (50%), Польши (47%), Украины (36%), Грузии (36%) и Уэльса (35%).

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Евро-2024 сборная Украины по футболу
Источник Gracenote Live
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Комментарии 3
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Александр Толстых
Да клоуны ,эти статисты.С чего это вдруг Польша имеет лучше шансы чем мы или Греция? Самое главное, чтобы ещё судья адекватный и не продажный был, чтобы не получилось как в том году да и в этом.Вполне проходимые команды 
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+1
fifa2020
Поляки з молдаванами взяли 1 очко в 2 матчах! В них шанси проти нас 1%. 
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0
TarasTaras94
На папері ми наче б то трохи виділяємось серед потенційних конкурентів, але на минулому плей оф була схожа ситуація і щось це нам не дуже допомогла
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-1
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