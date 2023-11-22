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Чемпионат Европы
22 ноября 2023, 01:50 | Обновлено 22 ноября 2023, 02:41
643
0

Стали известны корзины посева для жеребьевки финального раунда Евро-2024

В корзину 1 вошли: Германия, Португалия, Франция, Испания, Бельгия, Англия

22 ноября 2023, 01:50 | Обновлено 22 ноября 2023, 02:41
643
0
Стали известны корзины посева для жеребьевки финального раунда Евро-2024
УЕФА

Стали известны корзины посева для жеребьевки финального раунда Евро-2024.

21 ноября завершился последний 10-й тур квалификации Евро-2024.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Определен 21 из 24 участник финального раунда:

  • Германия (хозяин), Бельгия, Франция, Португалия, Испания, Шотландия, Турция, Австрия, Англия, Венгрия, Словакия, Албания, Дания, Нидерланды, Румыния, Швейцария, Сербия, Чехия, Италия, Словения, Хорватия.

Еще три команды будут определены в плей-офф квалификации в марте 2024 года, в котором примут участие 12 команд, среди них и сборная Украины. Эти три команды попадут в корзину 4.

В первую корзину посева при жеребьевке финального раунда Евро-2024 попали 6 топ-сборных по набранным очкам в квалификации:

  • Германия (хозяин), Португалия, Франция, Испания, Бельгия, Англия

Другие корзины также определены по набранным очкам в квалификации (матчи с аутсайдерами групп из 6 команд не учитывались).

Жеребьевка финального раунда Евро-2024 пройдет в немецком Гамбурге 2 декабря в 19:00 по Киеву.

Корзины посева при жеребьевке финального раунда Евро-2024

  • Корзина 1: Германия, Португалия, Франция, Испания, Бельгия, Англия
  • Корзина 2: Венгрия, Турция, Дания, Албания, Румыния, Австрия
  • Корзина 3: Нидерланды, Шотландия, Словения, Словакия, Чехия, Хорватия
  • Корзина 4: Италия, Сербия, Швейцария, три победителя плей-офф квалификации

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Источник Sport.ua
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