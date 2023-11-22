Стали известны корзины посева для жеребьевки финального раунда Евро-2024
В корзину 1 вошли: Германия, Португалия, Франция, Испания, Бельгия, Англия
Стали известны корзины посева для жеребьевки финального раунда Евро-2024.
21 ноября завершился последний 10-й тур квалификации Евро-2024.
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Определен 21 из 24 участник финального раунда:
- Германия (хозяин), Бельгия, Франция, Португалия, Испания, Шотландия, Турция, Австрия, Англия, Венгрия, Словакия, Албания, Дания, Нидерланды, Румыния, Швейцария, Сербия, Чехия, Италия, Словения, Хорватия.
Еще три команды будут определены в плей-офф квалификации в марте 2024 года, в котором примут участие 12 команд, среди них и сборная Украины. Эти три команды попадут в корзину 4.
В первую корзину посева при жеребьевке финального раунда Евро-2024 попали 6 топ-сборных по набранным очкам в квалификации:
- Германия (хозяин), Португалия, Франция, Испания, Бельгия, Англия
Другие корзины также определены по набранным очкам в квалификации (матчи с аутсайдерами групп из 6 команд не учитывались).
Жеребьевка финального раунда Евро-2024 пройдет в немецком Гамбурге 2 декабря в 19:00 по Киеву.
Корзины посева при жеребьевке финального раунда Евро-2024
- Корзина 1: Германия, Португалия, Франция, Испания, Бельгия, Англия
- Корзина 2: Венгрия, Турция, Дания, Албания, Румыния, Австрия
- Корзина 3: Нидерланды, Шотландия, Словения, Словакия, Чехия, Хорватия
- Корзина 4: Италия, Сербия, Швейцария, три победителя плей-офф квалификации
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