Стали известны корзины посева для жеребьевки финального раунда Евро-2024.

21 ноября завершился последний 10-й тур квалификации Евро-2024.

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Определен 21 из 24 участник финального раунда:

Германия (хозяин), Бельгия, Франция, Португалия, Испания, Шотландия, Турция, Австрия, Англия, Венгрия, Словакия, Албания, Дания, Нидерланды, Румыния, Швейцария, Сербия, Чехия, Италия, Словения, Хорватия.

Еще три команды будут определены в плей-офф квалификации в марте 2024 года, в котором примут участие 12 команд, среди них и сборная Украины. Эти три команды попадут в корзину 4.

В первую корзину посева при жеребьевке финального раунда Евро-2024 попали 6 топ-сборных по набранным очкам в квалификации:

Германия (хозяин), Португалия, Франция, Испания, Бельгия, Англия

Другие корзины также определены по набранным очкам в квалификации (матчи с аутсайдерами групп из 6 команд не учитывались).

Жеребьевка финального раунда Евро-2024 пройдет в немецком Гамбурге 2 декабря в 19:00 по Киеву.

Корзины посева при жеребьевке финального раунда Евро-2024