С кем сыграет Украина? Путь A или B: сетка плей-офф квалификации

Последние три команды-участницы Евро-2024 будут определены в плей-офф квалификации в марте 2024 года,

В плей-офф примут участие 12 команд, среди них и сборная Украины. Они отобраны как лучшие по рейтингу Лиги наций 2022/23, которые еще не получили путевку на Евро-2024.

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Соперник сине-желтых будет определен жеребьевкой, которая состоится 23 ноября в 13:00 по Киеву.

Возможные соперники Украины в полуфинале: Израиль, Босния или Уэльс

В плей-офф квалификации 12 команд в трех мини-турнирах разыграют оставшиеся три путевки на Евро-2024.

Формат: полуфиналы (по схеме 1–4, 2–3) и финалы из одного матча в каждом квартете (условно их называют Путь A, В, С).

Одна из трех команд (Финляндия, Украина, Исландия) в результате жеребьевки отправится в Путь A, где есть недобор в одну команду, а две другие сборные останутся в Пути B.

Матчи пройдут 21 и 26 марта. В полуфинале сборная Украины точно будет несеяной, а в финале квартета – по жеребьевке.

Состав пар плей-офф квалификации

🔹 Путь A: Польша – Эстония, Уэльс – жеребьевка из трех (Финляндия, Украина , Исландия)

Польша – Эстония, Уэльс – жеребьевка из трех (Финляндия, , Исландия) 🔹 Путь B: Израиль – Украина / Исландия, Босния и Герцеговина – Финляндия / Украина

Израиль – / Исландия, Босния и Герцеговина – Финляндия / 🔹 Путь C: Грузия – Люксембург, Греция – Казахстан.

Плей-офф квалификации Евро-2024

Рейтинг Лиги наций и влияние на отбор к Евро-2024

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