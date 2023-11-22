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Чемпионат Европы
22 ноября 2023, 00:45 | Обновлено 22 ноября 2023, 01:34
504
3

С кем сыграет Украина? Путь A или B: сетка плей-офф квалификации

Возможные варианты для Украины в полуфинале: Израиль, Босния или Уэльс

22 ноября 2023, 00:45 | Обновлено 22 ноября 2023, 01:34
504
3
С кем сыграет Украина? Путь A или B: сетка плей-офф квалификации
Getty Images/Global Images Ukraine

Последние три команды-участницы Евро-2024 будут определены в плей-офф квалификации в марте 2024 года,

В плей-офф примут участие 12 команд, среди них и сборная Украины. Они отобраны как лучшие по рейтингу Лиги наций 2022/23, которые еще не получили путевку на Евро-2024.

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Соперник сине-желтых будет определен жеребьевкой, которая состоится 23 ноября в 13:00 по Киеву.

Возможные соперники Украины в полуфинале: Израиль, Босния или Уэльс

В плей-офф квалификации 12 команд в трех мини-турнирах разыграют оставшиеся три путевки на Евро-2024.

Формат: полуфиналы (по схеме 1–4, 2–3) и финалы из одного матча в каждом квартете (условно их называют Путь A, В, С).

Одна из трех команд (Финляндия, Украина, Исландия) в результате жеребьевки отправится в Путь A, где есть недобор в одну команду, а две другие сборные останутся в Пути B.

Матчи пройдут 21 и 26 марта. В полуфинале сборная Украины точно будет несеяной, а в финале квартета – по жеребьевке.

Состав пар плей-офф квалификации

  • 🔹 Путь A: Польша – Эстония, Уэльс – жеребьевка из трех (Финляндия, Украина, Исландия)
  • 🔹 Путь B: Израиль – Украина / Исландия, Босния и Герцеговина – Финляндия / Украина
  • 🔹 Путь C: Грузия – Люксембург, Греция – Казахстан.

Плей-офф квалификации Евро-2024

Рейтинг Лиги наций и влияние на отбор к Евро-2024

Условные обозначения:

  • GW: Победитель группы в Лиге наций A, B или C
  • BD: Лучший победитель группы Лиги наций D
  • Зеленый цвет: Команда вышла на Евро-2024 напрямую
  • Голубой цвет и жирный шрифт: Команда вышла в плей-офф
  • Розовый цвет: Страна-хозяин Евро-2024, вышла автоматически
  • Серый цвет: Отстранение от участия в квалификации
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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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fifa2020
Нема чого гадати, і так зрозуміло, що "сліпий жереб" уєфашних контонів відправить нас в Уельс! Хаспром профінансує...
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+2
Nordenus
Отправят нас в группу А, даже не сомневаюсь!!! УЕФА мафия!!! Но даже в таком случае, мы теперь точно должны обыгрывать этот ссаный Уэльс, а затем поляков!!!
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0
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