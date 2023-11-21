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Чемпионат Европы
21 ноября 2023, 23:59 | Обновлено 22 ноября 2023, 00:21
1650
6

Итоговые таблицы квалификации Евро-2024. Кто летом поедет в Германию?

Определена 21 команда из 24, которые сыграют в финальном раунде ЧЕ-2024

21 ноября 2023, 23:59 | Обновлено 22 ноября 2023, 00:21
1650
6
Итоговые таблицы квалификации Евро-2024. Кто летом поедет в Германию?
УЕФА

21 ноября завершился последний 10-й раунд квалификации Евро-2024.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Определен 21 из 24 участник финального раунда:

  • Германия (хозяин), Бельгия, Франция, Португалия, Испания, Шотландия, Турция, Австрия, Англия, Венгрия, Словакия, Албания, Дания, Нидерланды, Румыния, Швейцария, Сербия, Чехия, Италия, Словения, Хорватия.

Еще три команды будут определены в плей-офф квалификации в марте 2024 года, в котором примут участие 12 команд, среди них и сборная Украины. Соперник сине-желтых будет определен жеребьевкой 23 ноября в 13:00 по Киеву.

Возможные варианты для сборной Украины в полуфинале: Израиль, Босния или Уэльс.

Квалификация Евро-2024

10-й тур, 21 ноября

  • 21:45. Андорра – Израиль – 0:2
  • 21:45. Гибралтар – Нидерланды – 0:6
  • 21:45. Греция – Франция – 2:2
  • 21:45. Косово – беларусь – 0:1
  • 21:45. Румыния – Швейцария – 1:0
  • 21:45. Уэльс – Турция – 1:1
  • 21:45. Хорватия – Армения – 1:0

Турнирные таблицы

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Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Octopus
Рейтинг ФИФА:
Израиль 71, Босния 62
Польша 31, Уэльс 28
Если нас кинут к Польше при вероятности 33%, то с этим УЕФА будет все ясно.
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+4
maks_krot
Очень хотелось выйти на прямую ну опять чего-то не хватило с жребием не повезло судьи утопили в последнем главном  матче,ну шансы есть и очень даже хорошие быть на Евро ,главное чтобы к концу марта все были в форме лидеры сборной и не было травм!Лучший жребий первая матч с Израилем ,а там уже в финальном матче побарабану кто Исландия Босния или Финляндия ,нашей сборной очень трудно даётся спарка с двух матчей ,первый матч хотелось бы соперника по слабей,ну конечно не попасть в группу А где Уэльс и Польша ,мы конечно смотримся лучше их ну все же не надо их !!!Удачи  нам в жребии и в плейооф в марте 24 года !!!!!Уверен будем на Евро 24 и к этому моменту ещё выгоним рашистов с нашей теретори всей  !!!
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+2
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Richard Lewis
Прикро, що не їдемо одразу. Однак ми, тим не менш, «краще третє місце» серед груп на пʼять команд 💪
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+1
an52
А не можна помінятися місцем з Грузією? З Уельсом ми вже грали
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0
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