Итоговые таблицы квалификации Евро-2024. Кто летом поедет в Германию?

21 ноября завершился последний 10-й раунд квалификации Евро-2024.

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Определен 21 из 24 участник финального раунда:

Германия (хозяин), Бельгия, Франция, Португалия, Испания, Шотландия, Турция, Австрия, Англия, Венгрия, Словакия, Албания, Дания, Нидерланды, Румыния, Швейцария, Сербия, Чехия, Италия, Словения, Хорватия.

Еще три команды будут определены в плей-офф квалификации в марте 2024 года, в котором примут участие 12 команд, среди них и сборная Украины. Соперник сине-желтых будет определен жеребьевкой 23 ноября в 13:00 по Киеву.

Возможные варианты для сборной Украины в полуфинале: Израиль, Босния или Уэльс.

Квалификация Евро-2024

10-й тур, 21 ноября

21:45. Андорра – Израиль – 0:2

– 0:2 21:45. Гибралтар – Нидерланды – 0:6

– 0:6 21:45. Греция – Франция – 2:2

21:45. Косово – беларусь – 0:1

– 0:1 21:45. Румыния – Швейцария – 1:0

– Швейцария – 1:0 21:45. Уэльс – Турция – 1:1

21:45. Хорватия – Армения – 1:0

Турнирные таблицы