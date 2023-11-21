Итоговые таблицы квалификации Евро-2024. Кто летом поедет в Германию?
Определена 21 команда из 24, которые сыграют в финальном раунде ЧЕ-2024
21 ноября завершился последний 10-й раунд квалификации Евро-2024.
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Определен 21 из 24 участник финального раунда:
- Германия (хозяин), Бельгия, Франция, Португалия, Испания, Шотландия, Турция, Австрия, Англия, Венгрия, Словакия, Албания, Дания, Нидерланды, Румыния, Швейцария, Сербия, Чехия, Италия, Словения, Хорватия.
Еще три команды будут определены в плей-офф квалификации в марте 2024 года, в котором примут участие 12 команд, среди них и сборная Украины. Соперник сине-желтых будет определен жеребьевкой 23 ноября в 13:00 по Киеву.
Возможные варианты для сборной Украины в полуфинале: Израиль, Босния или Уэльс.
Квалификация Евро-2024
10-й тур, 21 ноября
- 21:45. Андорра – Израиль – 0:2
- 21:45. Гибралтар – Нидерланды – 0:6
- 21:45. Греция – Франция – 2:2
- 21:45. Косово – беларусь – 0:1
- 21:45. Румыния – Швейцария – 1:0
- 21:45. Уэльс – Турция – 1:1
- 21:45. Хорватия – Армения – 1:0
Турнирные таблицы
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