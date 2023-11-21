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Евро
Уэльс
21.11.2023 21:45 – FT 1 : 1
Турция
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Чемпионат Европы
21 ноября 2023, 23:43 | Обновлено 21 ноября 2023, 23:48
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Хорватия обыграла Армению с Петраковым и получила путевку на Евро-2024

В другом матче игрового дня Уэльс и Турция разошлись миром

21 ноября 2023, 23:43 | Обновлено 21 ноября 2023, 23:48
431
0
Хорватия обыграла Армению с Петраковым и получила путевку на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

21 ноября прошли матчи последнего 10-го тура квалификации Евро-2024.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сборная Хорватии минимально обыграла команду Армении (1:0) под руководством украинца Александра Петракова.

Единственный гол забил Анте Будимир на 43-й минуте матча.

Хорваты стали 21-й командой из 24, которая вышла в финальную часть ЧЕ-2024 в Германии.

В другом матче игрового дня Уэльс и Турция разошлись миром (1:1). Ранее турецкая команда получила путевку досрочно.

Итоги группы D: Турция (17), Хорватия (16), Уэльс (12), Армения (8), Латвия (3).

Квалификация Евро-2024

Группа D. 10-й тур, 19 ноября

Уэльс – Турция – 1:1

Голы: Нико Уильямс, 7 – Юсуф Языджи, 70

Хорватия – Армения – 1:0

Гол: Анте Будимир, 43

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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