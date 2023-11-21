Хорватия обыграла Армению с Петраковым и получила путевку на Евро-2024
В другом матче игрового дня Уэльс и Турция разошлись миром
21 ноября прошли матчи последнего 10-го тура квалификации Евро-2024.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Сборная Хорватии минимально обыграла команду Армении (1:0) под руководством украинца Александра Петракова.
Единственный гол забил Анте Будимир на 43-й минуте матча.
Хорваты стали 21-й командой из 24, которая вышла в финальную часть ЧЕ-2024 в Германии.
В другом матче игрового дня Уэльс и Турция разошлись миром (1:1). Ранее турецкая команда получила путевку досрочно.
Итоги группы D: Турция (17), Хорватия (16), Уэльс (12), Армения (8), Латвия (3).
Квалификация Евро-2024
Группа D. 10-й тур, 19 ноября
Уэльс – Турция – 1:1
Голы: Нико Уильямс, 7 – Юсуф Языджи, 70
Хорватия – Армения – 1:0
Гол: Анте Будимир, 43
Турнирная таблица
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор поединка 10-го тура квалификации Евро-2024
Виктор Вацко обнародовал неприятную новость для львовских болельщиков