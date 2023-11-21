Греция – Франция, Хорватия – Армения и другие матчи. Смотреть онлайн. LIVE

21 ноября в 21:45 проходят последние матчи 10-го тура квалификации Евро-2024.

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Квалификация Евро-2024

10-й тур, 21 ноября

21:45. Андорра – Израиль

21:45. Гибралтар – Нидерланды

21:45. Греция – Франция

21:45. Косово – беларусь

21:45. Румыния – Швейцария

21:45. Уэльс – Турция

21:45. Хорватия – Армения

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

21:45. Андорра – Израиль

21:45. Гибралтар – Нидерланды

21:45. Греция – Франция

21:45. Румыния – Швейцария

21:45. Уэльс – Турция

21:45. Хорватия – Армения