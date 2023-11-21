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Евро
Гибралтар
21.11.2023 21:45 – перерыв 0 : 3
Нидерланды
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Чемпионат Европы
21 ноября 2023, 21:45 | Обновлено 21 ноября 2023, 21:46
460
0

Греция – Франция, Хорватия – Армения и другие матчи. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 21 ноября в 21:45 матчи квалификации Евро-2024

21 ноября 2023, 21:45 | Обновлено 21 ноября 2023, 21:46
460
0
Греция – Франция, Хорватия – Армения и другие матчи. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

21 ноября в 21:45 проходят последние матчи 10-го тура квалификации Евро-2024.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Квалификация Евро-2024

10-й тур, 21 ноября

  • 21:45. Андорра – Израиль
  • 21:45. Гибралтар – Нидерланды
  • 21:45. Греция – Франция
  • 21:45. Косово – беларусь
  • 21:45. Румыния – Швейцария
  • 21:45. Уэльс – Турция
  • 21:45. Хорватия – Армения

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

21:45. Андорра – Израиль

21:45. Гибралтар – Нидерланды

21:45. Греция – Франция

21:45. Румыния – Швейцария

21:45. Уэльс – Турция

21:45. Хорватия – Армения

События матча

38’
ГОЛ ! Мяч забил Тен Копмейнерс (Нидерланды).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Матс Виффер (Нидерланды).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Калвин Стенгс (Нидерланды).
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Источник Sport.ua
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