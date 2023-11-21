21.11.2023 21:45 – перерыв 0 : 3
Чемпионат Европы21 ноября 2023, 21:45 | Обновлено 21 ноября 2023, 21:46
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Греция – Франция, Хорватия – Армения и другие матчи. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 21 ноября в 21:45 матчи квалификации Евро-2024
21 ноября 2023, 21:45 | Обновлено 21 ноября 2023, 21:46
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21 ноября в 21:45 проходят последние матчи 10-го тура квалификации Евро-2024.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Квалификация Евро-2024
10-й тур, 21 ноября
- 21:45. Андорра – Израиль
- 21:45. Гибралтар – Нидерланды
- 21:45. Греция – Франция
- 21:45. Косово – беларусь
- 21:45. Румыния – Швейцария
- 21:45. Уэльс – Турция
- 21:45. Хорватия – Армения
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
21:45. Андорра – Израиль
21:45. Гибралтар – Нидерланды
21:45. Греция – Франция
21:45. Румыния – Швейцария
21:45. Уэльс – Турция
21:45. Хорватия – Армения
События матча
38’
ГОЛ ! Мяч забил Тен Копмейнерс (Нидерланды).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Матс Виффер (Нидерланды).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Калвин Стенгс (Нидерланды).
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