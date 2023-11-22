Чемпионат Европы22 ноября 2023, 03:55 | Обновлено 22 ноября 2023, 03:59
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Румыния – Швейцария – 1:0. Видео гола и обзор матча
Земляки Луческу выиграли свою группу
22 ноября 2023, 03:55 | Обновлено 22 ноября 2023, 03:59
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В матче группы I между Румынией и Швейцарией не было никакой турнирной мотивации, поскольку обе команды решили вопрос с выходом на Евро положительно. Игра закончилась минимальной победой хозяев, подтвердивших, что не зря до сих пор лидировали в группе.
Отбор на Евро-2024
Группа I
Румыния – Швейцария – 1:0
Гол: Алибек, 50
Турнирная таблица
1. Румыния - 22
2. Швейцария – 17
3. Израиль – 15
4. беларусь – 12
5. Косово - 11
6. Андорра - 2
События матча
50’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Алибек (Румыния).
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