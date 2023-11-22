Румыния – Швейцария – 1:0. Видео гола и обзор матча

В матче группы I между Румынией и Швейцарией не было никакой турнирной мотивации, поскольку обе команды решили вопрос с выходом на Евро положительно. Игра закончилась минимальной победой хозяев, подтвердивших, что не зря до сих пор лидировали в группе.

Отбор на Евро-2024

Группа I

Румыния – Швейцария – 1:0

Гол: Алибек, 50

Турнирная таблица

1. Румыния - 22

2. Швейцария – 17

3. Израиль – 15

4. беларусь – 12

5. Косово - 11

6. Андорра - 2