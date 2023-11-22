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Евро
Румыния
21.11.2023 21:45 – FT 1 : 0
Швейцария
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Чемпионат Европы
22 ноября 2023, 03:55 | Обновлено 22 ноября 2023, 03:59
37
0

Румыния – Швейцария – 1:0. Видео гола и обзор матча

Земляки Луческу выиграли свою группу

22 ноября 2023, 03:55 | Обновлено 22 ноября 2023, 03:59
37
0
Румыния – Швейцария – 1:0. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче группы I между Румынией и Швейцарией не было никакой турнирной мотивации, поскольку обе команды решили вопрос с выходом на Евро положительно. Игра закончилась минимальной победой хозяев, подтвердивших, что не зря до сих пор лидировали в группе.

Отбор на Евро-2024

Группа I

Румыния – Швейцария – 1:0

Гол: Алибек, 50

Турнирная таблица

1. Румыния - 22
2. Швейцария – 17
3. Израиль – 15
4. беларусь – 12
5. Косово - 11
6. Андорра - 2

События матча

50’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Алибек (Румыния).
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Источник Sport.ua
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