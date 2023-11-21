Обыграли главного соперника. Румыния завершила отбор, итоги группы
Румыния и Швейцария вышли на Евро
Отбор на Евро-2024 в группе I завершался без турнирной мотивации. Сборные Румынии и Швейцарии заранее вышли в финальную часть, а в последнем матче румыны подтвердили лидерство и обыграли швейцарцев.
В плей-офф Лиги наций из группы вышел Израиль.
Отбор Евро-2024, группа I
Андорра - Израиль 0:2
Голы: Червос, 29 (в свои ворота), Кинда, 81
Косово - Беларусь 0:1
Гол: Антилевский, 43
Румыния - Швейцария 1:0
Гол: Алибек, 50
1. Румыния - 22
2. Швейцария - 17
3. Израиль - 15
4. Беларусь - 12
5. Косово - 11
6. Андорра - 2
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча квалификации Евро-2025 U-21
Нападающий сборной Украины аплодирует голкиперу «ПСЖ»