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Евро
Андорра
21.11.2023 21:45 – FT 0 : 2
Израиль
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Чемпионат Европы
21 ноября 2023, 23:44 |
397
1

Обыграли главного соперника. Румыния завершила отбор, итоги группы

Румыния и Швейцария вышли на Евро

21 ноября 2023, 23:44 |
397
1
Обыграли главного соперника. Румыния завершила отбор, итоги группы
Getty Images/Global Images Ukraine

Отбор на Евро-2024 в группе I завершался без турнирной мотивации. Сборные Румынии и Швейцарии заранее вышли в финальную часть, а в последнем матче румыны подтвердили лидерство и обыграли швейцарцев.

В плей-офф Лиги наций из группы вышел Израиль.

Отбор Евро-2024, группа I

Андорра - Израиль 0:2
Голы: Червос, 29 (в свои ворота), Кинда, 81

Косово - Беларусь 0:1
Гол: Антилевский, 43

Румыния - Швейцария 1:0
Гол: Алибек, 50

1. Румыния - 22
2. Швейцария - 17
3. Израиль - 15
4. Беларусь - 12
5. Косово - 11
6. Андорра - 2

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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fifa2020
Клоунські контони пішли на дно, 33 бали втратять в рейтингу фіфа за це вікно, ще паро таких матчів і вони нижче нас впадуть (це важливо для відбору на ЧС - потрібно залишитися в топ 12 серед європейців, щоби попасти в 1 корзину). Тепер будуть собі купляти такі групи: Андора, Мальта, Сан Маріно і Ліхтенштейн!
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