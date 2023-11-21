Обыграли главного соперника. Румыния завершила отбор, итоги группы

Отбор на Евро-2024 в группе I завершался без турнирной мотивации. Сборные Румынии и Швейцарии заранее вышли в финальную часть, а в последнем матче румыны подтвердили лидерство и обыграли швейцарцев.

В плей-офф Лиги наций из группы вышел Израиль.

Отбор Евро-2024, группа I

Андорра - Израиль 0:2

Голы: Червос, 29 (в свои ворота), Кинда, 81

Косово - Беларусь 0:1

Гол: Антилевский, 43

Румыния - Швейцария 1:0

Гол: Алибек, 50

1. Румыния - 22

2. Швейцария - 17

3. Израиль - 15

4. Беларусь - 12

5. Косово - 11

6. Андорра - 2