21 ноября на арене Максимир в Загребе пройдет матч 10-го тура квалификации на Евро-2024, в котором сборная Хорватии встретится с командой Армении. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Хорватия

Команда Хорватии на двух предыдущих чемпионатах мира добиралась до медалей. В 2018 году был установлен национальный рекорд – Хорватия дошла до финала. В Катаре-2022 хорваты обновленным составом взяли бронзу. Летом они лише в серии пенальти уступили в решающем поединке Лиги наций. Казалось, что Модрич и компания без проблем пройдут квалификацию на Евро-2024.

Дела обстояли хорошо вплоть до сентября. В четырех поединках было взято 10 очков: уступив победу над Уэльсом дома, потом клетчатые выиграли трижды. Вот только в октябре фаворит сначала проиграл дома 0:1 Турции, после чего уступил 1:2 валлийцам, из-за чего отстал от пары соперников. Но в прошлом туре получилось обыграть 2:0 Латвию, забив оба мяча за первые четверть часа. А оппоненты из Уэльса как раз допустили осечку в игре с Арменией.

Армения

Сборная Армении в прошлом году проявила себя неудачно, заняв 4-е место в своей группе. В итоге опытного испанца Хоакина Капарроса сменил на посту главного тренера Александр Петраков. В 2022 году он во главе сборной Украины обыгрывал своих нынешних подопечных. С новым наставником армяне выдали несколько хороших результатов – на выезде обыграли Уэльс, чуть не победили в Турции – там принципиальный соперник сравнял счет на 88-й минуте.

Но октябре армяне неожиданно проиграли явному аутсайдеру – Латвию, после чего де-факто лишились шансов выйти на Евро. Но при этом они сумели поставить подножку Уэльсу (1:1), когда автогол совершил Тикнизян. За этот результат должны быть невероятно благодарны армянам Лука Модрич и компания.

Статистика личных встреч

До нынешнего цикла и сентябрьской победы в нем Хорватии (1:0) был сыгран товарищеский поединок в позапрошлом году (1:1).

Прогноз

Букмекерские конторы уверены, что хорваты не повторят ошибку валлийцев – ставим на то, что будет победа хозяев с форой -1,5 гола (коэффициент – 1,75).