Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хорватия – Армения. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
Евро
Хорватия
21.11.2023 21:45 - : -
Армения
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
21 ноября 2023, 13:55 | Обновлено 21 ноября 2023, 13:59
178
0

Хорватия – Армения. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024

Поединок состоится 21 ноября в 21:45 по Киеву

21 ноября 2023, 13:55 | Обновлено 21 ноября 2023, 13:59
178
0
Хорватия – Армения. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

21 ноября на арене Максимир в Загребе пройдет матч 10-го тура квалификации на Евро-2024, в котором сборная Хорватии встретится с командой Армении. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Хорватия

Команда Хорватии на двух предыдущих чемпионатах мира добиралась до медалей. В 2018 году был установлен национальный рекорд – Хорватия дошла до финала. В Катаре-2022 хорваты обновленным составом взяли бронзу. Летом они лише в серии пенальти уступили в решающем поединке Лиги наций. Казалось, что Модрич и компания без проблем пройдут квалификацию на Евро-2024.

Дела обстояли хорошо вплоть до сентября. В четырех поединках было взято 10 очков: уступив победу над Уэльсом дома, потом клетчатые выиграли трижды. Вот только в октябре фаворит сначала проиграл дома 0:1 Турции, после чего уступил 1:2 валлийцам, из-за чего отстал от пары соперников. Но в прошлом туре получилось обыграть 2:0 Латвию, забив оба мяча за первые четверть часа. А оппоненты из Уэльса как раз допустили осечку в игре с Арменией.

Армения

Сборная Армении в прошлом году проявила себя неудачно, заняв 4-е место в своей группе. В итоге опытного испанца Хоакина Капарроса сменил на посту главного тренера Александр Петраков. В 2022 году он во главе сборной Украины обыгрывал своих нынешних подопечных. С новым наставником армяне выдали несколько хороших результатов – на выезде обыграли Уэльс, чуть не победили в Турции – там принципиальный соперник сравнял счет на 88-й минуте.

Но октябре армяне неожиданно проиграли явному аутсайдеру – Латвию, после чего де-факто лишились шансов выйти на Евро. Но при этом они сумели поставить подножку Уэльсу (1:1), когда автогол совершил Тикнизян. За этот результат должны быть невероятно благодарны армянам Лука Модрич и компания.

Статистика личных встреч

До нынешнего цикла и сентябрьской победы в нем Хорватии (1:0) был сыгран товарищеский поединок в позапрошлом году (1:1).

Прогноз

Букмекерские конторы уверены, что хорваты не повторят ошибку валлийцев – ставим на то, что будет победа хозяев с форой -1,5 гола (коэффициент – 1,75).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Греция – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
Александр КОСЫРИН: «Момент с пенальти останется на совести арбитра»
Андрей ВОРОБЕЙ: «Против нас сыграла не только Италия, но и арбитр»
прогнозы Евро-2024 прогнозы на футбол сборная Хорватии по футболу сборная Армении по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ничья с Италией – как повод для констатации и гордости
Футбол | 21 ноября 2023, 11:47 12
Ничья с Италией – как повод для констатации и гордости
Ничья с Италией – как повод для констатации и гордости

Валерий Василенко – об очевидном. И неочевидном

РЕБРОВ: «Я считаю, что там был чистый пенальти, но есть VAR»
Футбол | 21 ноября 2023, 00:55 26
РЕБРОВ: «Я считаю, что там был чистый пенальти, но есть VAR»
РЕБРОВ: «Я считаю, что там был чистый пенальти, но есть VAR»

Наставник сборной Украины прокомментировал ничью в матче с Италией

Бились до конца. Сборная Украины не сумела обыграть Италию
Футбол | 20.11.2023, 23:41
Бились до конца. Сборная Украины не сумела обыграть Италию
Бились до конца. Сборная Украины не сумела обыграть Италию
Мудрик высказался о вероятном фоле со стороны Кристанте
Футбол | 21.11.2023, 09:21
Мудрик высказался о вероятном фоле со стороны Кристанте
Мудрик высказался о вероятном фоле со стороны Кристанте
Сергей РЕБРОВ: «Смешанные эмоции после игры»
Футбол | 21.11.2023, 12:59
Сергей РЕБРОВ: «Смешанные эмоции после игры»
Сергей РЕБРОВ: «Смешанные эмоции после игры»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Наш футбол катится в пропасть». Ворскла хочет изменить чемпионат Украины
«Наш футбол катится в пропасть». Ворскла хочет изменить чемпионат Украины
19.11.2023, 10:06 14
Футбол
Украина – Италия – 0:0. Нули в Леверкузене. Видеообзор матча
Украина – Италия – 0:0. Нули в Леверкузене. Видеообзор матча
21.11.2023, 00:50 1
Футбол
Победа или ничья Сербии даст Украине гарантированное место в плей-офф
Победа или ничья Сербии даст Украине гарантированное место в плей-офф
19.11.2023, 15:50 45
Футбол
ФОТО. Усик встретился с усатым Беллью через 5 лет после боя
ФОТО. Усик встретился с усатым Беллью через 5 лет после боя
20.11.2023, 22:39 1
Бокс
ВИДЕО. Судья не назначил пенальти в моменте с падением Мудрика
ВИДЕО. Судья не назначил пенальти в моменте с падением Мудрика
20.11.2023, 23:52 32
Футбол
Рекорды Джоковича, лучший отрезок Синнера, истерики нейтральных
Рекорды Джоковича, лучший отрезок Синнера, истерики нейтральных
20.11.2023, 07:30 1
Теннис
Драматичная развязка. Сербия с трудом вышла в финальный раунд Евро-2024
Драматичная развязка. Сербия с трудом вышла в финальный раунд Евро-2024
19.11.2023, 17:57 16
Футбол
Андре УОРД сделал прогноз на бой Фьюри – Усик: «Он с ним разберется»
Андре УОРД сделал прогноз на бой Фьюри – Усик: «Он с ним разберется»
20.11.2023, 23:24
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем