ВИДЕО. После поражения в Загребе Петраков дал пресс-конференцию из 20 слов

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков дал пресс-конференцию после матча 10-го тура квалификации Евро-2024 против команды Хорватии (0:1).

«Комментарий по матчу? Сыграли с хорошей командой. Поздравляю Хорватию. Селараян? Была у него получена травма. Я его заменил, чтобы не рисковать».

Таким образом, пресс-конференция украинского наставника в Загребе длилась 1 минуту, коуч произнес около 20 слов.

Сборная Хорватии минимально обыграла команду Армении (1:0). Единственный гол забил Анте Будимир на 43-й минуте матча.

Хорваты стали 21-й командой из 24, которая вышла в финальную часть ЧЕ-2024 в Германии.

ВИДЕО. Пресс-конференция Петракова после матча Армении с Хорватией