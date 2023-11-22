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Евро
Хорватия
21.11.2023 21:45 – FT 1 : 0
Армения
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Чемпионат Европы
22 ноября 2023, 15:05 | Обновлено 22 ноября 2023, 15:06
931
1

ВИДЕО. После поражения в Загребе Петраков дал пресс-конференцию из 20 слов

Сборная Хорватии минимально обыграла команду Армении и вышла на Евро-2024

22 ноября 2023, 15:05 | Обновлено 22 ноября 2023, 15:06
931
1
ВИДЕО. После поражения в Загребе Петраков дал пресс-конференцию из 20 слов
YouTube. Александр Петраков

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков дал пресс-конференцию после матча 10-го тура квалификации Евро-2024 против команды Хорватии (0:1).

«Комментарий по матчу? Сыграли с хорошей командой. Поздравляю Хорватию. Селараян? Была у него получена травма. Я его заменил, чтобы не рисковать».

Таким образом, пресс-конференция украинского наставника в Загребе длилась 1 минуту, коуч произнес около 20 слов.

Сборная Хорватии минимально обыграла команду Армении (1:0). Единственный гол забил Анте Будимир на 43-й минуте матча.

Хорваты стали 21-й командой из 24, которая вышла в финальную часть ЧЕ-2024 в Германии.

ВИДЕО. Пресс-конференция Петракова после матча Армении с Хорватией

События матча

43’
ГОЛ ! Мяч забил Анте Будимир (Хорватия).
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Источник Sport.ua
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