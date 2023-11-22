Хорватия – Армения – 1:0. Петраков на четвертом месте. Видео гола и обзор

Закончился еще один матч отбора на Евро-2024. Сборная Хорватии минимально обыграла сборную Армении, заняла второе место в своей группе после Турции и поедет на чемпионат Европы. Сборная Армении, которую тренирует украинец Александр Петраков, заняла четвёртое место и не попала даже в плей-офф.

Квалификация Евро-2024

Группа D. 10-й тур

Хорватия – Армения – 1:0

Гол: Анте Будимир, 43