Чемпионат Европы22 ноября 2023, 02:40 | Обновлено 22 ноября 2023, 02:59
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Хорватия – Армения – 1:0. Петраков на четвертом месте. Видео гола и обзор
Сборная Хорватии едет на Евро
22 ноября 2023, 02:40 | Обновлено 22 ноября 2023, 02:59
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Закончился еще один матч отбора на Евро-2024. Сборная Хорватии минимально обыграла сборную Армении, заняла второе место в своей группе после Турции и поедет на чемпионат Европы. Сборная Армении, которую тренирует украинец Александр Петраков, заняла четвёртое место и не попала даже в плей-офф.
Квалификация Евро-2024
Группа D. 10-й тур
Хорватия – Армения – 1:0
Гол: Анте Будимир, 43
События матча
43’
ГОЛ ! Мяч забил Анте Будимир (Хорватия).
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