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Евро
Хорватия
21.11.2023 21:45 – FT 1 : 0
Армения
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Чемпионат Европы
22 ноября 2023, 02:40 | Обновлено 22 ноября 2023, 02:59
29
0

Хорватия – Армения – 1:0. Петраков на четвертом месте. Видео гола и обзор

Сборная Хорватии едет на Евро

22 ноября 2023, 02:40 | Обновлено 22 ноября 2023, 02:59
29
0
Хорватия – Армения – 1:0. Петраков на четвертом месте. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Закончился еще один матч отбора на Евро-2024. Сборная Хорватии минимально обыграла сборную Армении, заняла второе место в своей группе после Турции и поедет на чемпионат Европы. Сборная Армении, которую тренирует украинец Александр Петраков, заняла четвёртое место и не попала даже в плей-офф.

Квалификация Евро-2024

Группа D. 10-й тур

Хорватия – Армения – 1:0

Гол: Анте Будимир, 43

События матча

43’
ГОЛ ! Мяч забил Анте Будимир (Хорватия).
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Источник Sport.ua
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