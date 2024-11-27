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  4. «Есть пример Мудрика». Экс-игрок сборной назвал топ-чемпионат для Судакова
Украина. Премьер лига
27 ноября 2024, 09:19 |
434
0

«Есть пример Мудрика». Экс-игрок сборной назвал топ-чемпионат для Судакова

Евгений Левченко хотел бы увидеть хавбека «Шахтера» в Серии А или АПЛ

27 ноября 2024, 09:19 |
434
0
«Есть пример Мудрика». Экс-игрок сборной назвал топ-чемпионат для Судакова
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Бывший игрок национальной сборной Украины Евгений Левченко высказался относительно будущего полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова:

«Я бы хотел, чтобы Судаков пробовал свои силы в итальянской Серии А или АПЛ. Да, английская Премьер-лига – действительно сложный чемпионат. Согласен, что там надо быть очень крепким физически и ментально. Как по мне, у Судакова есть свое «я» и характер. Вообще же, знаете, важнее - не в каком чемпионате, а в каком клубе может оказаться Судаков. Чтобы он нашел подходящего, квалифицированного тренера.

У нас перед глазами пример Мудрика. От Михаила все ожидали результата сразу, еще вчера. Безумное давление оказывается на него. Есть и другой пример, Забарного. Даже перейдя в этот клуб с травмой, игрок спокойно себе тренировался, развивался, влился в коллектив и сейчас является одним из его лидеров «Борнмута».

Ранее сообщалось, что Георгием Судаковым интересуются топ-клубы АПЛ.

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Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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