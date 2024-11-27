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27 ноября 2024, 00:33 |
174
0

Назван лучший защитник в футболе в XXI веке. Ван Дейк – 2-й. Кто лидер?

Наибольшее признание получил Серхио Рамос

27 ноября 2024, 00:33 |
174
0
Назван лучший защитник в футболе в XXI веке. Ван Дейк – 2-й. Кто лидер?
GiveMeSport

Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших защитников в XXI веке.

На первой позиции рейтинга разместился экс-капитан «Реала» Серхио Рамос, который в этом веке сумел выиграть четыре Лиги чемпионов, дважды победить на Евро и выиграть один чемпионат мира.

Вторую позиции занял нидерландский центрбек «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, а бронза списка у легенды «Милана» Алессандро Нести.

Обладатель Золотого мяча 2006 Фабио Каннаваро разместился на четвертой строчке, а бразилец Роберто Карлос – 5-й.

В десятку рейтинга также попали Паоло Мальдини, Эшли Коул, Карлес Пуйоль, Маркос Кафу и Джон Терри.

Ранее портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших форвардов в истории футбола.

Рейтинг лучших защитников в XXI веке от GiveMeSport

  1. Серхио Рамос
  2. Вирджил ван Дейк
  3. Алессандро Неста
  4. Фабио Каннаваро
  5. Роберто Карлос
  6. Паоло Мальдини
  7. Эшли Коул
  8. Карлес Пуйоль
  9. Маркос Кафу
  10. Джон Терри
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Серхио Рамос Вирджил ван Дейк Алессандро Неста Фабио Каннаваро Роберто Карлос Паоло Мальдини Эшли Коул Карлес Пуйоль Маркос Кафу Джон Терри GiveMeSport рейтинг
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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