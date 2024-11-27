Назван лучший защитник в футболе в XXI веке. Ван Дейк – 2-й. Кто лидер?

Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших защитников в XXI веке.

На первой позиции рейтинга разместился экс-капитан «Реала» Серхио Рамос, который в этом веке сумел выиграть четыре Лиги чемпионов, дважды победить на Евро и выиграть один чемпионат мира.

Вторую позиции занял нидерландский центрбек «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, а бронза списка у легенды «Милана» Алессандро Нести.

Обладатель Золотого мяча 2006 Фабио Каннаваро разместился на четвертой строчке, а бразилец Роберто Карлос – 5-й.

В десятку рейтинга также попали Паоло Мальдини, Эшли Коул, Карлес Пуйоль, Маркос Кафу и Джон Терри.

Ранее портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших форвардов в истории футбола.

Рейтинг лучших защитников в XXI веке от GiveMeSport