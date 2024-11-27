Назван лучший защитник в футболе в XXI веке. Ван Дейк – 2-й. Кто лидер?
Наибольшее признание получил Серхио Рамос
Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших защитников в XXI веке.
На первой позиции рейтинга разместился экс-капитан «Реала» Серхио Рамос, который в этом веке сумел выиграть четыре Лиги чемпионов, дважды победить на Евро и выиграть один чемпионат мира.
Вторую позиции занял нидерландский центрбек «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, а бронза списка у легенды «Милана» Алессандро Нести.
Обладатель Золотого мяча 2006 Фабио Каннаваро разместился на четвертой строчке, а бразилец Роберто Карлос – 5-й.
В десятку рейтинга также попали Паоло Мальдини, Эшли Коул, Карлес Пуйоль, Маркос Кафу и Джон Терри.
Ранее портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших форвардов в истории футбола.
Рейтинг лучших защитников в XXI веке от GiveMeSport
- Серхио Рамос
- Вирджил ван Дейк
- Алессандро Неста
- Фабио Каннаваро
- Роберто Карлос
- Паоло Мальдини
- Эшли Коул
- Карлес Пуйоль
- Маркос Кафу
- Джон Терри
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