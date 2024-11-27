Кубок Испании27 ноября 2024, 09:00 | Обновлено 27 ноября 2024, 09:25
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Парла Эскуэла – Валенсия – 0:1. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча Кубка Испании
27 ноября 2024, 09:00 | Обновлено 27 ноября 2024, 09:25
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26 ноября в Кубке Испании состоялся матч 1/64 финала между «Парла Эскуэла» и «Валенсия».
«Валенсия» одержала победу с минимальным счётом 1:0, на выезде преодолев сопротивление команды из Терсеры.
Кубок Испании. 1/64 финала. 26 ноября
«Парла Эскуэла» – «Валенсия» – 0:1
Гол: Пепелу, 20
Видеообзор матча:
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