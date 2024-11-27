Парла Эскуэла – Валенсия – 0:1. Видео гола и обзор матча

26 ноября в Кубке Испании состоялся матч 1/64 финала между «Парла Эскуэла» и «Валенсия».

«Валенсия» одержала победу с минимальным счётом 1:0, на выезде преодолев сопротивление команды из Терсеры.

Кубок Испании. 1/64 финала. 26 ноября

«Парла Эскуэла» – «Валенсия» – 0:1

Гол: Пепелу, 20

Видеообзор матча: