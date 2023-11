Без Реала, но с Аль-Хилялем. Названы 20 лучших клубов 2023 года

Стали известны номинанты на звание лучшего мужского футбольного клуба 2023 года по версии арабского издания Globe Soccer Awards.

В список вошло 20 команд, среди которых саудовские «Аль-Иттихад» и «Аль-Хиляль», египетский «Аль-Ахли» и японский «Урава Редс». Зато номинацию не получили мадридский «Реал» или итальянский «Милан».

Globe Soccer Awards ежегодно вручает различные футбольные награды на своих церемониях в Дубае. Ранее они объявили список претендентов на звание лучшего футболиста 2023 года.

🏆 #GlobeSoccer Awards 2023 nominees for BEST MEN'S CLUB OF THE YEAR are: pic.twitter.com/HQs6yDbkIz