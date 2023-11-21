Без Реала, но с Аль-Хилялем. Названы 20 лучших клубов 2023 года
Стали известны номинанты на награду лучшему мужскому клубу 2023 года от Globe Soccer Awards
Стали известны номинанты на звание лучшего мужского футбольного клуба 2023 года по версии арабского издания Globe Soccer Awards.
В список вошло 20 команд, среди которых саудовские «Аль-Иттихад» и «Аль-Хиляль», египетский «Аль-Ахли» и японский «Урава Редс». Зато номинацию не получили мадридский «Реал» или итальянский «Милан».
Globe Soccer Awards ежегодно вручает различные футбольные награды на своих церемониях в Дубае. Ранее они объявили список претендентов на звание лучшего футболиста 2023 года.
🏆 #GlobeSoccer Awards 2023 nominees for BEST MEN'S CLUB OF THE YEAR are: pic.twitter.com/HQs6yDbkIz— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 21, 2023
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