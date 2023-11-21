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21 ноября 2023, 12:21 | Обновлено 21 ноября 2023, 12:32
474
0

Без Реала, но с Аль-Хилялем. Названы 20 лучших клубов 2023 года

Стали известны номинанты на награду лучшему мужскому клубу 2023 года от Globe Soccer Awards

21 ноября 2023, 12:21 | Обновлено 21 ноября 2023, 12:32
474
0
Без Реала, но с Аль-Хилялем. Названы 20 лучших клубов 2023 года
Getty Images/Global Images Ukraine

Стали известны номинанты на звание лучшего мужского футбольного клуба 2023 года по версии арабского издания Globe Soccer Awards.

В список вошло 20 команд, среди которых саудовские «Аль-Иттихад» и «Аль-Хиляль», египетский «Аль-Ахли» и японский «Урава Редс». Зато номинацию не получили мадридский «Реал» или итальянский «Милан».

Globe Soccer Awards ежегодно вручает различные футбольные награды на своих церемониях в Дубае. Ранее они объявили список претендентов на звание лучшего футболиста 2023 года.

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Globe Soccer Awards лучший клуб Аль-Ахли Каир Аль-Иттихад Джидда Аль-Хиляль Арсенал Лондон Барселона Бавария Бенфика Бока Хуниорс Фейеноорд Флуминенсе Интер Милан Манчестер Сити Наполи ПСЖ Рома Рим Севилья Унион Берлин Урава Редс Вест Хэм Реал Мадрид Милан
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