Следующий на очереди – Медведев. Алькарас обыграл нейтрала Рублева в Турине
Карлос выиграл у Андрея в двух сетах во 2-м туре Красной группы
Испанский теннисист и вторая ракетка мира Карлос Алькарас выиграл первый матч на Итоговом турнире АТР 2023, который проводится на хардовых покрытиях в помещении в Турине (Италия).
Во 2-м туре Красной группы испанец в двух сетах обыграл «нейтрального» теннисиста Андрея Рублева (АТР 5) за 1 час и 15 минут.
АТР Finals 2023. Хард в помещении
Карлос Алькарас (Испания) – Андрей Рублев – 7:5, 6:2
За матч испанец ни разу не отдал свою подачу.
Это была вторая встреча теннисистов. Счет стал равным, 1:1
В Красной группе Алькарас и Рублев играют вместе с Александром Зверевым и еще одним «нейтралом» Даниилом Медведевым.
В 1-м туре Карлос уступил Александру, а Андрей проиграл Даниилу.
В последнем 3-м туре квартета Карлос встретится с Медведевым, а Рублев проведет поединок против Зверева. Пока что все 4 теннисиста сохраняют шансы на выход в плей-офф Итогового турнира АТР 2023.
Карлос Алькарас впервые выиграл матч на АТР Finals. Для испанца это первое выступление на заключительных соревнованиях сезона в карьере.
PERFECT 🔟@carlosalcaraz earns a personal-best 10th Top 10 win of the season and his first victory in the Red Group! #NittoATPFinals pic.twitter.com/fLlc6LuI8e— ATP Tour (@atptour) November 15, 2023
ALCARAZ FROM DOWNTOWN TURIN 🦸@carlosalcaraz | #NittoATPFinals pic.twitter.com/72tuGZ6eMo— ATP Tour (@atptour) November 15, 2023
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