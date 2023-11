Следующий на очереди – Медведев. Алькарас обыграл нейтрала Рублева в Турине

Испанский теннисист и вторая ракетка мира Карлос Алькарас выиграл первый матч на Итоговом турнире АТР 2023, который проводится на хардовых покрытиях в помещении в Турине (Италия).

Во 2-м туре Красной группы испанец в двух сетах обыграл «нейтрального» теннисиста Андрея Рублева (АТР 5) за 1 час и 15 минут.

АТР Finals 2023. Хард в помещении

Карлос Алькарас (Испания) – Андрей Рублев – 7:5, 6:2

За матч испанец ни разу не отдал свою подачу.

Это была вторая встреча теннисистов. Счет стал равным, 1:1

В Красной группе Алькарас и Рублев играют вместе с Александром Зверевым и еще одним «нейтралом» Даниилом Медведевым.

В 1-м туре Карлос уступил Александру, а Андрей проиграл Даниилу.

В последнем 3-м туре квартета Карлос встретится с Медведевым, а Рублев проведет поединок против Зверева. Пока что все 4 теннисиста сохраняют шансы на выход в плей-офф Итогового турнира АТР 2023.

Карлос Алькарас впервые выиграл матч на АТР Finals. Для испанца это первое выступление на заключительных соревнованиях сезона в карьере.

