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  4. Следующий на очереди – Медведев. Алькарас обыграл нейтрала Рублева в Турине
ATP
15 ноября 2023, 17:10 | Обновлено 15 ноября 2023, 17:16
314
1

Следующий на очереди – Медведев. Алькарас обыграл нейтрала Рублева в Турине

Карлос выиграл у Андрея в двух сетах во 2-м туре Красной группы

15 ноября 2023, 17:10 | Обновлено 15 ноября 2023, 17:16
314
1
Следующий на очереди – Медведев. Алькарас обыграл нейтрала Рублева в Турине
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Испанский теннисист и вторая ракетка мира Карлос Алькарас выиграл первый матч на Итоговом турнире АТР 2023, который проводится на хардовых покрытиях в помещении в Турине (Италия).

Во 2-м туре Красной группы испанец в двух сетах обыграл «нейтрального» теннисиста Андрея Рублева (АТР 5) за 1 час и 15 минут.

АТР Finals 2023. Хард в помещении

Карлос Алькарас (Испания) – Андрей Рублев – 7:5, 6:2

За матч испанец ни разу не отдал свою подачу.

Это была вторая встреча теннисистов. Счет стал равным, 1:1

В Красной группе Алькарас и Рублев играют вместе с Александром Зверевым и еще одним «нейтралом» Даниилом Медведевым.

В 1-м туре Карлос уступил Александру, а Андрей проиграл Даниилу.

В последнем 3-м туре квартета Карлос встретится с Медведевым, а Рублев проведет поединок против Зверева. Пока что все 4 теннисиста сохраняют шансы на выход в плей-офф Итогового турнира АТР 2023.

Карлос Алькарас впервые выиграл матч на АТР Finals. Для испанца это первое выступление на заключительных соревнованиях сезона в карьере.

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Карлос Алькарас (теннисист) Андрей Рублев Итоговый турнир ATP
Источник Sport.ua
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Falko
Нежданчик. Карлітос в кої-то віки виграв ^_^
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