Чемпион 2024 вылетел из Гонконга и потерял место в топ-8 сеяных на Aus Open
Андрей Рублев уступил Фабиану Марожану в 1/8 финала турнира АТР 250
Восьмой номер мирового рейтинга Андрей Рублев завершил выступления на хардовом турнире АТР 250 в Гонконге, где в 2024 году выиграл трофей.
В 1/8 финала «нейтрал» проиграл Фабиану Марожану (Венгрия, ATP 58) в трех сетах за 2 часа со счетом 5:7, 6:3, 3:6.
Это была вторая встреча соперников. Марожан сравнял счет, в 2024 Рублев одолел венгра в четвертьфинале соревнований в Умаге.
Рублев из-за этого поражения потерял место в первой восьмерке сеяных на Australian Open 2025. С понедельника он точно опустится на одну позицию в мировом рейтинге.
Топ-8 сеяных на Открытый чемпионат Австралии 2025:
- Янник Синнер
- Александр Зверев
- Карлос Алькарас
- Тейлор Фритц
- 🏳️ Даниил Медведев
- Каспер Рууд
- Новак Джокович
- Алекс де Минаур
Марожан провел 12-й матч против представителя первой десятки рейтинга АТР и добыл 6-ю победу.
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