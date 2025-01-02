Чемпион 2024 вылетел из Гонконга и потерял место в топ-8 сеяных на Aus Open

Восьмой номер мирового рейтинга Андрей Рублев завершил выступления на хардовом турнире АТР 250 в Гонконге, где в 2024 году выиграл трофей.

В 1/8 финала «нейтрал» проиграл Фабиану Марожану (Венгрия, ATP 58) в трех сетах за 2 часа со счетом 5:7, 6:3, 3:6.

Это была вторая встреча соперников. Марожан сравнял счет, в 2024 Рублев одолел венгра в четвертьфинале соревнований в Умаге.

Рублев из-за этого поражения потерял место в первой восьмерке сеяных на Australian Open 2025. С понедельника он точно опустится на одну позицию в мировом рейтинге.

Топ-8 сеяных на Открытый чемпионат Австралии 2025:

Янник Синнер Александр Зверев Карлос Алькарас Тейлор Фритц 🏳️ Даниил Медведев Каспер Рууд Новак Джокович Алекс де Минаур

Марожан провел 12-й матч против представителя первой десятки рейтинга АТР и добыл 6-ю победу.