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ATP
02 января 2025, 22:45 | Обновлено 02 января 2025, 23:02
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Чемпион 2024 вылетел из Гонконга и потерял место в топ-8 сеяных на Aus Open

Андрей Рублев уступил Фабиану Марожану в 1/8 финала турнира АТР 250

02 января 2025, 22:45 | Обновлено 02 января 2025, 23:02
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Чемпион 2024 вылетел из Гонконга и потерял место в топ-8 сеяных на Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабиан Марожан

Восьмой номер мирового рейтинга Андрей Рублев завершил выступления на хардовом турнире АТР 250 в Гонконге, где в 2024 году выиграл трофей.

В 1/8 финала «нейтрал» проиграл Фабиану Марожану (Венгрия, ATP 58) в трех сетах за 2 часа со счетом 5:7, 6:3, 3:6.

Это была вторая встреча соперников. Марожан сравнял счет, в 2024 Рублев одолел венгра в четвертьфинале соревнований в Умаге.

Рублев из-за этого поражения потерял место в первой восьмерке сеяных на Australian Open 2025. С понедельника он точно опустится на одну позицию в мировом рейтинге.

Топ-8 сеяных на Открытый чемпионат Австралии 2025:

  1. Янник Синнер
  2. Александр Зверев
  3. Карлос Алькарас
  4. Тейлор Фритц
  5. 🏳️ Даниил Медведев
  6. Каспер Рууд
  7. Новак Джокович
  8. Алекс де Минаур

Марожан провел 12-й матч против представителя первой десятки рейтинга АТР и добыл 6-ю победу.

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Фабиан Марожан Андрей Рублев Australian Open 2025 ATP Гонконг
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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