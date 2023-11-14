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  4. Не Тудор. Романо назвал имя нового главного тренера Наполи
Италия
14 ноября 2023, 14:34 |
768
1

Не Тудор. Романо назвал имя нового главного тренера Наполи

Неаполитанский клуб возглавит Вальтер Маццарри

14 ноября 2023, 14:34 |
768
1
Не Тудор. Романо назвал имя нового главного тренера Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Вальтер Маццарри

Новым главным тренером «Наполи» станет итальянский специалист Вальтер Маццарри, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Бывший тренер миланского «Интера» и английского «Уотфорда» заменит на посту рулевого «Наполи» француза Руди Гарсию. Вальтер уже согласовал с клубом контракт до конца сезона 2023/24. Ожидается, что все документы будут подписаны уже сегодня.

Последним местом работы 62-летнего тренера был «Кальяри». Там Маццарри проработал почти всю кампанию 2021/22 и не сумел спасти клуб от вылета в Серию В.

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Вальтер Маццарри Игор Тудор Руди Гарсия Наполи отставка назначение тренера чемпионат Италии по футболу Серия A Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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Gargantua
сбитый летчик
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