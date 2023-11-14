Не Тудор. Романо назвал имя нового главного тренера Наполи
Неаполитанский клуб возглавит Вальтер Маццарри
Новым главным тренером «Наполи» станет итальянский специалист Вальтер Маццарри, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Бывший тренер миланского «Интера» и английского «Уотфорда» заменит на посту рулевого «Наполи» француза Руди Гарсию. Вальтер уже согласовал с клубом контракт до конца сезона 2023/24. Ожидается, что все документы будут подписаны уже сегодня.
Последним местом работы 62-летнего тренера был «Кальяри». Там Маццарри проработал почти всю кампанию 2021/22 и не сумел спасти клуб от вылета в Серию В.
🚨🔵 Walter Mazzarri, new Napoli head coach. Agreement sealed — valid until June 2024.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 14, 2023
Former Inter and Watford manager has signed the contract — set to be unveiled as new coach today. Mazzarri replaces Rudi Garcia. pic.twitter.com/R21tk0CoVS
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