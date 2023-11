Не Тудор. Романо назвал имя нового главного тренера Наполи

Новым главным тренером «Наполи» станет итальянский специалист Вальтер Маццарри, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Бывший тренер миланского «Интера» и английского «Уотфорда» заменит на посту рулевого «Наполи» француза Руди Гарсию. Вальтер уже согласовал с клубом контракт до конца сезона 2023/24. Ожидается, что все документы будут подписаны уже сегодня.

Последним местом работы 62-летнего тренера был «Кальяри». Там Маццарри проработал почти всю кампанию 2021/22 и не сумел спасти клуб от вылета в Серию В.

🚨🔵 Walter Mazzarri, new Napoli head coach. Agreement sealed — valid until June 2024.



Former Inter and Watford manager has signed the contract — set to be unveiled as new coach today. Mazzarri replaces Rudi Garcia. pic.twitter.com/R21tk0CoVS